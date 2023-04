Rusko se chystá postihovat ty, kdo poskytnou součinnost trestnímu soudu v Haagu

Moskva - Horní komora ruského parlamentu schválila zákon, který má zavést trestní zodpovědnost za poskytování součinnosti Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu (ICC) a dalším mezinárodním institucím. Informoval o tom web stanice Rádia Svobodná Evropa. Haagský soud v březnu vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.

Oznámení o vydání zatykače na Putina vyvolalo nevoli Moskvy, ačkoliv se ruská diplomacie pokusila závažnost tohoto kroku snížit prohlášením, že "rozhodnutí nemá žádný význam" vzhledem k tomu, že Rusko nemá vůči ICC žádné závazky. V praxi ale zatykač znamená, že asi 120 států, které spadají pod jurisdikci ICC, má povinnost Putina zatknout, pokud by se pohyboval na jejich území.

Návrh zákona zavádí trestní zodpovědnost za součinnost při provádění rozhodnutí mezinárodních institucí, jejichž Rusko není členem. Zákon předpokládá trest v podobě pokuty od 300.000 do jednoho milionu rublů (od 78.000 do 260.000 korun) nebo odnětí svobody až na pět let.

Dolní komora ruského parlamentu návrh schválila minulý týden.