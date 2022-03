Rusko rozšiřuje útoky na západ Ukrajiny, jeho armáda tam zabila 35 lidí

Kyjev - Rusko posunulo své bojové operace dále na západ Ukrajiny. Podle místních úřadů jeho armáda zabila při raketovém útoku na vojenskou základnu ve městě Javoriv, které se nachází jen zhruba dvacet kilometrů od polských hranic, nejméně 35 lidí. Dalších devět obětí je hlášeno z Mykolajiva na jihu země. Podle britských zdrojů se Rusové snaží odříznout ukrajinské vojáky na východě Ukrajiny postupem od Charkova a Mariupolu. Masivní emigrační vlna vyhnala za minulých 17 dní z domovů přes 2,6 milionu Ukrajinců a Polsko dnes ohlásilo, že jich přijalo přes 1,6 milionu. Na uprchlickou vlnu se mají podle premiéra Petra Fialy připravit i Češi.

Na základnu v Javorivu ráno mířilo několik desítek raket. Místo leží asi 20 kilometrů od polské hranice a 50 kilometrů od centra západoukrajinského Lvova. Základna sloužila k výcviku a podle gubernátora Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého tam přišlo o život neméně 35 lidí a 134 lidí je zraněno. Konflikt se tak dostává do oblasti, jež ho byla dosud ušetřena a kam míří lidé prchající z východních oblastí.

Ruská armáda zničila podle ruského ministerstva obrany od zahájení invaze 3687 ukrajinských vojenských objektů.

Rusové podle britského ministerstva obrany postupují od Charkova a Mariupolu, a chtějí tak obklíčit ukrajinské vojáky na východě Ukrajiny. Podle dnešních zpráv proruští separatisté ovládli východní a jižní části města Severodoněck v Luhanské oblasti. Pokračuje také ofenziva poblíž města Popasna nedaleko Luhansku. Separatisté údajně obsadili severní části města. Součástí záměru Rusů je podle britských tajných služeb také obklíčit Mykolajiv a postoupit k Oděse.

Panují obavy, že se Rusové uchýlí k zakázaným chemickým nebo biologickým zbraním, jak to naznačuje jejich nepodložené tvrzení o tom, že Ukrajina má laboratoře na výrobu těchto zbraní. Polský prezident Andrzej Duda dnes řekl, že nasazení takových zbraní ze strany Rusko by znamenalo obrat ve válce a NATO by se muselo zamyslet, jak reagovat.

Rusové postupují z několika směrů i ke Kyjevu, jehož úřady dnes oznámily, že daly stranou dvoutýdenní zásoby zboží a potravin pro případ ruské blokády. Premiér Denys Šmyhal ujistil, že má Ukrajina dostatek základních potravin pro několik příštích měsíců a že zásoby plynu představují zhruba třetinu její roční spotřeby.

V už obsazených oblastech se Rusové snaží o dosazení loajální správy. V Melitopolu, jehož starostu Ivana Fedorova unesli, dosadili na jeho místo náhradnici Halynu Danylčenkovou. Chtějí také zorganizovat referendum v Chersonu, mohli by tam vyhlásit další odštěpeneckou republiku po vzoru Donbasu. Zástupce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, který vedl za ukrajinskou stranu rozhovory s Rusy, upozornil, že kolaboranty čeká trestní stíhání.

Proud uprchlíků z Ukrajiny neslábne, Polsko jich podle dnešních údajů přijalo přes 1,6 milionu. Ukrajinci jsou už nejen v sousedních státech, ale na 35.000 jich dorazilo i do Itálie. Dnešní havárii autobusu s 50 Ukrajinci na severovýchodě Itálie nepřežila jedna z uprchlic.

Do České republiky zatím dorazilo odhadem kolem 200.000 Ukrajinců. Premiér Fiala řekl, že by se rád vyhnul jejich přeposílání dál do Evropské unie. Upozornil ale, že s následky války se bude ČR potýkat možná i několik let. O život se Češi podle Fialy bát nemusejí vzhledem k tomu, že je stát součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, čelí ale zdražování a uprchlické vlně.

Mezi už tisíce obětí, jejichž přesný počet nelze ověřit, je podle dnešní zprávy ukrajinské prokuratury 85 dětí. Více než 100 dětí bylo zraněno a útoky zničily 369 objektů využívaných k výuce. Na situaci na Ukrajině dnes reagoval papež František, když řekl, že "nepřijatelná agrese" musí skončit. Bombardování dětských nemocnic a civilních cílů označil za barbarství.

Na dnešek svolal další protiválečné protesty ruský oponent Kremlu Alexej Navalnyj a hackerská skupina Anonymous, která podnikla kvůli invazi na Ukrajinu několik kybernetických útoků na ruská média a úřady, vyzvala Rusy, aby se vzepřeli prezidentovi Vladimiru Putinovi a sesadili ho.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE