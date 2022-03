Rusko prý najímá do války na Ukrajině syrské žoldnéře

Washington - Rusko do války na Ukrajině údajně verbuje syrské žoldnéře, kteří mají zkušenosti s vedením boje ve městech. S odvoláním na americké představitele to v neděli napsal The Wall Street Journal.

Moskva, která 24. února zahájila invazi na Ukrajinu a setkala se s nečekaně tvrdým odporem, začala v posledních dnech najímat syrské bojovníky, aby je využila k převzetí kontroly nad městskými oblastmi, řekli americkému listu čtyři nejmenovaní američtí představitelé.

Rusko vstoupilo do občanské války v Sýrii v roce 2015, aby podpořilo režim prezidenta Bašára Asada. Jeden z amerických představitelů řekl deníku The Wall Street Journal, že někteří syrští bojovníci jsou již v Rusku a připravují se na vstup do války na Ukrajině. Kolik Syřanů v Rusku je, list neupřesnil.

Cizinci již nyní bojují na obou stranách ukrajinského konfliktu. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov sdílel na internetu videa čečenských bojovníků na Ukrajině a uvedl, že několik jich bylo při střetech zabito. Na druhou stranu fronty zamířily desítky tisíc dobrovolníků z 52 různých států světa, kteří se nabídli připojit k ukrajinským silám, řekl ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba.