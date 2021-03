Rusko povolalo svého velvyslance v USA do Moskvy ke konzultacím

Moskva - Rusko dnes povolalo svého velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova do Moskvy ke konzultacím ohledně dvoustranných vztahů se Spojenými státy. Podle agentury TASS to oznámila mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Informace o povolání Antonova do Moskvy přišla nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro televizi ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za "zabijáka" a obvinil ho, že se snažil zasáhnout do loňských prezidentských voleb v USA.

Ředitelství amerických tajných služeb v úterý zveřejnilo zprávu o zahraničních aktivitách spojených s loňskými prezidentskými volbami v USA. Odtajněný materiál obviňuje ruského prezidenta z toho, že schválil vlivovou operaci s cílem podpořit šance tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa a podkopat důvěru ve volební proces.

Podle zdrojů amerických médií se USA chystají brzy na Rusko kvůli novým zjištěním uvalit sankce.

"Velvyslanec Ruska ve Washingtonu Anatolij Antonov byl pozván do Moskvy ke konzultacím, jejichž cílem je zanalyzovat, co učinit a kam směřovat v kontextu vztahů s USA," citoval TASS ze zveřejněného vyjádření mluvčí ruské diplomacie. Zacharovová podle agentury uvedla, že Rusko má zájem zabránit "nezvratné degradaci" vztahů s USA, které se v posledních letech dostaly "vinou Washingtonu do slepé uličky".

"Pro nás je hlavní věcí určit, jakým způsoby mohou být napraveny rusko-americké vztahy, které jsou ve vážném stavu a které Washington v posledních letech přivedl do slepé uličky. Naším zájmem je nepřipustit jejich nezvratnou degradaci, pokud si Američané uvědomují rizika s tím spojená," uvedla mluvčí.