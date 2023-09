Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při svém projevu před Valným shromážděním Organizace spojených národů, 19. září 2023, New York.

New York - Rusko používá potraviny a jejich nedostatek na světových trzích jako zbraň a ohrožuje tak nejenom Ukrajinu, ale celé mezinárodní společenství. Valnému shromáždění OSN to dnes v New Yorku řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Svět se podle něj musí sjednotit a porazit Rusko, aby se mohl soustředit na palčivější globální problémy.