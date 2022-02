Rusko pošle dnes reakci na americký postoj k bezpečnostním zárukám

Moskva - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že Moskva ještě dnes odešle Spojeným státům své vyjádření k americké odpovědi na ruskou žádost o poskytnutí bezpečnostních záruk. Moskva tuto svou reakci zveřejní, uvedl Lavrov podle agentury TASS. Ruská odpověď má být podle ministra odeslána v elektronické i v papírové podobě.

Rusko se od USA a Severoatlantické aliance především domáhalo ujištění, že se NATO nebude dále rozšiřovat - a především nepřijme Ukrajinu do svých řad - a že Západ nerozmístí útočné zbraně v blízkosti hranic Ruska. Spojené státy a NATO trvaly na politice otevřených dveří a právu Ukrajiny vybrat si sama své spojence. Nicméně podle materiálů, které zveřejnil španělský list El País, USA a NATO navrhly Kremlu jednání o odzbrojování a opatřeních na posílení vzájemné důvěry.

"Dokončujeme analýzu amerického vyjádření. Počítám s tím, že v nejbližší době se dozvíte, jak se bude situace dále vyvíjet. Přinejmenším dnes odešleme dopis americké straně," řekl Lavrov na tiskové konferenci. Zdůraznil, že ruská odpověď bude zveřejněna.

"Soudíme, že je naprosto nezbytné, aby zainteresovaní členové občanských společností našich zemí měli představu, co se děje, jaká stanoviska zastává každá strana. Protože jinak - kdyby to zůstalo v tajnosti, čemuž dávají přednost naši kolegové z Washingtonu a Bruselu - se veřejné mínění zahltí lží a propagandou, která nyní zaplňuje informační prostor při popisu toho, co se děje v Evropě, na hranicích Ruska a Ukrajiny," prohlásil.

Lavrov také uvedl, že neví, zda napětí okolo Ukrajiny skončí 20. února, kdy má skončit společné cvičení ruských a běloruských vojáků. Ukončení eskalace nezávisí na Rusku, napětí nezvyšovala Moskva, prohlásil Lavrov na tiskové konferenci s italským ministrem zahraničí Luigim Di Maioem.

Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu na východě Ukrajiny, soustředilo v blízkosti ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.