Rusko popřelo výrobu záminky k napadaní Ukrajiny

Moskva - Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov za nesmysl označil tvrzení Spojených států, které ve čtvrtek uvedly, že získaly zpravodajské informace o přípravě falešných záběrů s útokem ukrajinských vojáků na civilisty v separatisty ovládnuté části východní Ukrajiny. Záběry měly podle USA posloužit jako záminka k ruské invazi na Ukrajinu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS uvedl, že to není poprvé, co Spojené státy zveřejňují informace o údajných plánech vpádu Ruska na Ukrajinu, ale nic takového nenásledovalo.

"Přečetl jsem si a viděl na internetu jakési prohlášení, že Rusko připravuje falešné video s údajným útokem ukrajinských vojáků na Donbas. Nesmyslnost tohoto druhu výmyslů, jichž přibývá každým dnem, je zjevná každému, byť i málo zkušenému politologovi," řekl Lavrov listu Izvestija.

"Domníváme se, že Rusko by mohlo natočit velmi násilné propagandistické video, které by ukazovalo mrtvá těla a herce hrající roli truchlících, stejně jako záběry zničených míst s ukrajinskou nebo západní vojenskou technikou," uvedl mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby na čtvrtečním brífinku. "Toto video, pokud bude zveřejněno, by mohlo Putinovi poskytnout jiskru, kterou potřebuje k zažehnutí a ospravedlnění vojenských operací proti Ukrajině," dodal.

Washington se podle Kirbyho rozhodl zveřejnit takto konkrétní závěry zpravodajců, aby "odradil" Rusko od uskutečnění takových plánů, píše Reuters.

Plán zahrnoval výrobu názorného propagandistického videa, které by ukazovalo zinscenované výbuchy a používalo by mrtvoly a herce představující truchlící pozůstalé, napsala agentura AP. Informace o záměru byly součástí odtajněných zpravodajských informací, které Američané v těchto dnech poskytli představitelům Ukrajiny a evropským spojencům.

"Jedná se o jasný a šokující důkaz nevyprovokované agrese a podloudné činnosti Ruska s cílem destabilizovat Ukrajinu," napsala na twitteru britská ministryně zahraničí Liz Trussová a plán odsoudila jako "nepřijatelný".

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ocenil, že včasné odhalení ruských plánů pomáhá odvrátit naplnění válečných scénářů. "To, co bylo zveřejněno, nás nepřekvapuje, protože od roku 2014 jsme viděli mnoho úskoků Ruska. Viděli jsme, že se před ničím nezastaví, když se snaží něco zfalšovat a obvinit z toho Ukrajinu. V této situaci je velice důležité odhalovat jakékoliv záměry Ruska a překazit je," uvedl ministr podle listu Ukrajinska pravda.