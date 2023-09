Rusko podle vlády zavedlo dočasná omezení na export benzinu a nafty

Moskva - Rusko zavedlo dočasná omezení pro export benzinu a nafty, aby tak stabilizovalo situaci na domácím trhu. Oznámila to dnes ruská vláda, neposkytla ale žádné podrobnosti k tomu, jak budou omezení fungovat. Ministerstvo energetiky v samostatné zprávě uvedlo, že zabrání nepovolenému "šedému" vývozu motorových paliv, uvedla agentura Reuters.

Rusko patří mezi největší producenty ropy na světě. V poslední době se však potýká s nedostatkem pohonných hmot. Ten je důsledkem kombinace negativních faktorů, které zahrnují údržbářské práce v rafineriích, problémy s infrastrukturou, růst cen ropy na světových trzích a slabý kurz rublu, jenž podporuje vývoz pohonných hmot.

"Dočasná omezení pomohu nasytit trh s pohonnými hmotami, což sníží ceny pro spotřebitele," uvedla dnes vláda. Ruská tisková agentura TASS minulý týden s odvoláním na svůj zdroj informovala, že vláda zvažuje, že na určitou dobu vývoz ropných produktů zcela zakáže.

K dočasnému zastavení vývozu ropných produktů už na začátku září vyzval ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev. Varoval, že nedostatek pohonných hmot by mohl narušit podzimní sklizeň i setbu.

Agentura Reuters dnes s odvoláním na informace od obchodníků a burzovní údaje uvedla, že Rusko v prvních dvaceti zářijových dnech snížilo export nafty po moři téměř o 30 procent zhruba na 1,7 milionu tun. Snaží se tak uspokojit domácí poptávku.

Zdroje agentury Reuters v úterý uvedly, že ruská vláda zvažuje zavedení vysokého dodatečného cla na vývoz ropných produktů od 1. října do června příštího roku. "Toto exportní clo by mohlo negativně ovlivnit ekonomiku rafinerií a mohlo by vést k poklesu produkce pohonných hmot," řekl agentuře Reuters jeden z obchodníků.