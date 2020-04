Rusko podle senátorů STAN zasahuje do vnitřních záležitostí ČR

Praha - Rusko podle senátorů z klubu Starostů a nezávislých (STAN) bezprecedentně zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN) dnes novinářům řekl, že Starostové k ruským aktivitám přijali usnesení a záležitost budou chtít projednat na příštím plenárním zasedání komory. Ministerstvo zahraničí se v úterý ohradilo proti nótě ruského velvyslanectví, které si stěžovalo na článek týdeníku Respekt, podle něhož do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin.

Sobotka uvedl, že Rusko v dění po nedávném odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6 bezprecedentně zasahuje do vnitřních záležitostí ČR. "Přijali jsme usnesení, které jsme zatím nezveřejnili. Předpokládáme, že o tom budeme na příštím plénu hovořit, protože to považujeme za velmi vážné vměšování do vnitřních záležitostí naší země," uvedl senátor.

Respekt napsal, že pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin přicestoval před třemi týdny s diplomatickým pasem. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily jeho přítomnost jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). "Pokud se lidé, kteří se ve samosprávě pohybují, budou bát vyjádřit svůj názor, pak je to velmi špatně," varoval Sobotka.

Ruské velvyslanectví v pondělí v nótě uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích. České ministerstvo zahraničí prostřednictvím mluvčí Zuzany Štíchové označilo nótu za nepatřičnou, protože se v ní ambasáda ohrazuje proti svobodě médií. Ministerstvo zaslalo ruské ambasádě vlastní nótu. "V odpovědi stojí, že v ČR dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod," uvedla Štíchová.