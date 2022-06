Rusko podle mluvčího Kremlu neočekává zastavení dodávek plynu dalším klientům

Moskva - Ruská vláda nepředpokládá, že státní plynárenská společnost Gazprom zastaví dodávky zemního plynu dalším evropským zákazníkům. Uvedl to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že systém, který Moskva vytvořila, aby odběratelé hradili dodávky ruského plynu v rublech, funguje podle plánu.

Gazprom koncem dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Později Gazprom ukončil také dodávky suroviny do Finska a Nizozemska. Plyn přestal dodávat rovněž dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy.

"Systém (pro hrazení dodávek ruského plynu v rublech) funguje," uvedl Peskov na pravidelné tiskové konferenci. "Ti, kteří plyn dostávají, postupují v souladu s novým systémem," dodal. Na otázku, zda lze očekávat další zastavování dodávek, pak odpověděl záporně, informovala agentura Reuters.

Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po únorové invazi, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.

Peskov dnes rovněž uvedl, že zatím nebylo dosaženo dohody s Tureckem ohledně vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. Dodal nicméně, že práce na dohodě pokračují.

Dohoda by měla vytvořit námořní koridor, kterým by se ukrajinské obilí vyváželo pod dohledem tureckého námořnictva. Podle dřívějšího vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ale Ukrajina musí nejprve odminovat své přístavy v Černém moři. Ukrajina zase požaduje dostatečné bezpečnostní záruky a vyjadřuje obavy, že Rusko námořní koridor pro vývoz obilí zneužije k útokům z moře.