Rusko ostřelovalo Ukrajinu, důsledky pocítily i další evropské státy

Při výbuchu v Polsku zemřeli dva lidé, podle médií tam dopadly ruské rakety

Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli dnes odpoledne o život dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, informuje agentura AP. Spojené státy uvedly, že tyto zprávy nemohou v tuto chvíli potvrdit. Rusko dnes opět masivně ostřelovalo ukrajinské území včetně západu země, který hraničí s Polskem. Polsko je členem Severoatlantické aliance, polský premiér Mateusz Morawiecki svolal krizové zasedání bezpečnostní rady. Dnes večer se mimořádně sešla polská vláda.

Portál gazeta.pl píše, že výbuch nastal v sušárně obilí v obci Przewodów v Lublinském vojvodství. Vesnice leží jen několik kilometrů od ukrajinské hranice. Polská policie zatím neuvedla nic k tomu, co bylo příčinou exploze. Na místě pracují policisté a vojáci, přijel tam lublinský vojvoda. Hasiči z nedalekého města Hrubieszów agentuře DPA potvrdili, že na místě jsou dva mrtví. Příčinu výbuchu ani oni nezmínili.

Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder v televizi CNN řekl, že Spojené státy "vědí o zprávách o tom, že ruské rakety zasáhly jisté místo v Polsku nedaleko ukrajinské hranice", ale v současnosti nemají informace, aby je mohly potvrdit, a dále je prověřují. Podobně se vyjádřil i Bílý dům.

Polský generál Stanislaw Koziej doporučuje polské vládě, aby se obrátila na NATO se žádostí, aby podél polsko-ukrajinské hranice vznikla předsunutá zóna protiraketové obrany, která by zasahovala i nad západní část Ukrajiny. "Jde o to, aby šlo včas sestřelovat rakety letící k hranici ještě před ní," uvedl Koziej. Předpokládá, že Rusko nechtělo zaútočit na území NATO, ale že používá stále méně přesné rakety. Generál Mieczyslaw Bieniek řekl, že situace je vážná, protože zemřeli dva lidé. "Jsem silně přesvědčen o tom, že šlo o zbloudilé střely, které dopadly na naše území," uvedl v televizi TVN24. Dodal, že na ukrajinské straně hranice je důležitý železniční uzel a že možná ten se Rusové snažili zasáhnout.

Polsko po explozi na východě země zvyšuje pohotovost vojenských jednotek Polsko zvyšuje pohotovost některých vojenských jednotek a uniformovaných složek, uvedl mluvčí vlády Piotr Müller podle stanice TVN24 po dnešní explozi na východě země u hranic s Ukrajinou, při níž zahynuli dva lidé. Varšava zvažuje, zda má požádat o konzultace na základě článku 4 Severoatlantické aliance, dodal polský vládní mluvčí podle agentury Reuters. Okolnosti exploze polské úřady vyjasňují, doplnil Müller. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, napsala už dříve agentura AP. Spojené státy uvedly, že tyto zprávy nemohou v tuto chvíli potvrdit. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Rusko zprávy o svém zapojení odmítlo. Rusko dnes opět masivně ostřelovalo ukrajinské území včetně západu země, který hraničí s Polskem. "Výbuch, ke kterému došlo v Hrubieszówě na jihovýchodě Polska, zabil dva lidi," řekl podle agentury PAP reportérům Müller a poznamenal, že úřady okolnosti incidentu vyšetřují. "Rozhodli jsme se prověřit, zda existuje předpoklad k zahájení procedur předpokládaných v článku 4 Severoatlantické smlouvy," dodal mluvčí. Článek 4 Severoatlantické smlouvy uvádí, že "smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany." Francouzský prezident Macron chce jednat o explozích v Polsku na G20 Francouzský prezident Emmanuel Macron je v kontaktu s Polskem ohledně výbuchu dvou raket na východu země. Podle médií by se mohlo jednat o ruské rakety. Macron by chtěl probrat záležitost s dalšími státníky na summitu zemí G20 v Indonésii, kde se zrovna nachází, uvedla agentura AFP s odkazem na Elysejský palác. Macron také vyzval k prověření toho, co se na východě Polska stalo. "(Macron) zvažuje možnost diskuse (ohledně výbuchů v Polsku) zítra (ve středu) ráno na úrovni lídrů," uvedla prezidentská kancelář. Summit G20 končí ve středu. Předčasně z jednání odcestoval už dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ve vzkazu poslancům premiérka Elisabeth Borneová uvedla, že francouzská vláda situaci pečlivě sleduje a že Polsko může počítat s podporou Francie. NATO situaci kolem výbuchu v Polsku sleduje, uvedl Stoltenberg Severoatlantická aliance sleduje situaci ohledně dnešního výbuchu v Polsku a vede konzultace s členskými státy. Uvedl to šéf NATO Jens Stoltenberg po telefonátu s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Dodal, že je důležité, aby byla všechna fakta ověřena. Polsko uvedlo, že zváží jednání ohledně článku 4 smlouvy NATO. Ten hovoří o tom, že státy spolu budou konzultovat vždy, když podle názoru kteréhokoliv z nich bude ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. Německo vyjádřilo solidaritu Polsku kvůli možnému zásahu ruskými raketami Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vyjádřila solidaritu Polsku, kde dnes při výbuchu zahynuli dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb, na kterého se odvolala agentura AP, na místo dopadly ruské rakety. Baerbocková uvedla, že Berlín je kvůli tomu v kontaktu s polskými představiteli a s dalšími spojenci z NATO. "Myslím na Polsko, našeho blízkého spojence a souseda," napsala na twitteru v angličtině a polštině. "Situaci pozorně sledujeme a jsme v úzkém kontaktu s našimi polskými přáteli a spojenci v NATO," dodala.

NATO prověřuje zprávy o dopadu raket na polské území

Severoatlantická aliance prověřuje informace o dopadu raket na polské území a spolupracuje na tom s místní vládou a úřady. Zahraničním agenturám to řekl nejmenovaný představitel NATO. Nepotvrdil tedy informaci médií, že na polské území dopadly ruské rakety. Znepokojení z výbuchů na východě Polska vyjádřili premiéři a vysocí činitelé řady aliančních zemí.

"Prověřujeme tyto informace a postupujeme v úzké koordinaci s naším spojencem Polskem," řekl nejmenovaný představitel zahraničním agenturám.

Představitelé některých členských států vyzvali ke koordinaci spojenců. Další vyzývají k objasnění toho, co se v Polsku opravdu stalo.

Polsko zasáhly ruské rakety, je to významná eskalace, uvedl Zelenskyj

Ruské rakety dnes zasáhly Polsko, uvedl večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém telegramovém účtu. Jedná se podle něj o "významnou eskalaci" konfliktu, který letos rozpoutalo Rusko. Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli odpoledne o život dva lidé. Agentura AP uvedla, že podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Rusko zprávy o svém zapojení odmítlo.

"Čím déle bude mít Rusko pocit beztrestnosti, tím více bude ohrožen každý, kdo bude v dosahu ruských raket. Odpalovat rakety na území NATO! To je ruský raketový útok na kolektivní bezpečnost! Jedná se o velmi výraznou eskalaci. Musíme jednat," uvedl ukrajinský prezident na telegramu, kde zároveň oslovil Ukrajince s ohledem na dnešní masivní ruské vzdušné údery na ukrajinské území.

Rusko při nové vlně vzdušných útoků udeřilo na města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Podle Kyjeva se jednalo o nejrozsáhlejší útoky vůči energetické síti od 24. února, kdy Moskva zahájila invazi, energetická situace v zemi je podle ukrajinských úřadů kritická.

Zelenskyj zároveň vyjádřil Polsku soustrast a dodal, že Ukrajina své "polské bratry a sestry... vždy podrží". "Údery na území Polska nejsou náhoda, ale záměrně naplánovaný 'pozdrav' z Ruska, maskovaný jako 'omyl'," napsal na twitteru poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. "To se děje, když zlo zůstává nepotrestáno a politici se zabývají 'uklidňováním' agresora," dodal.

Fiala: Pokud se potvrdí dopad raket do Polska, půjde o ruskou eskalaci

Pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly rakety, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Na twitteru to dnes večer uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Také podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o eskalaci situace, i kdyby šlo o omyl. Řekla to Deníku N. Dopad raket do Polska považuje za prokázaný, informovali jí o něm náčelník českého Generálního štábu Karel Řehka i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že Česku nic podobného nejspíše nehrozí. Čeští politici vyjadřují Ukrajině i Polsku podporu.

Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli dnes odpoledne o život dva lidé. Agentura AP uvedla, že podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety. Americké ministerstvo obrany ale v této chvíli nemůže informaci potvrdit. Rusko tvrdí, že na cíle u ukrajinsko-polské hranice neútočilo.

"Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO," uvedl v reakci na události Fiala. "Zda šlo o omyl nebo schválnost a provokace se dozvíme brzy. Všechny strany se to nyní snaží teď rychle vyšetřit včetně zjištění toho, o jaký typ raket přesně šlo. Víc v tuhle chvíli říct nemohu," řekla Deníku N Černochová.

"Prezident Zelenský nabídl Rusku mírová jednání. Odpověď Kremlu? Masivní raketový útok, který vedle Ukrajiny dost možná zasáhl i Polsko," napsal na twitteru Rakušan. Ať už to bylo jakkoliv, Rusko podle něj o mír nestojí, ale chce válčit, ničit a vraždit. "České republice nic podobného nejspíše nehrozí, zcela bezpečně se ovšem budeme moci cítit teprve tehdy, až se Rusko stáhne z Ukrajiny. Stojíme za Ukrajinou. Stojíme za Polskem," dodal.

"Vyjadřujeme soustrast příbuzným obětí. Česko stojí při Polsku," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Podporu Polsku vyjádřila i předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová Pekarová (TOP 09). Rusko podle ní eskaluje napětí a je potřeba se bránit společně.

Také předseda ANO Babiš uvedl, že Česko je na straně Polska. "Přijměte prosím mou soustrast celé zemi a rodinám, které přišly o své blízké. Velmi na vás myslím. Češi vždy byli a budou na vaší straně. Událost musí být plně vysvětlena," napsal na twitteru v příspěvku určeném polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer považuje incident za těžkou zkoušku pro Polsko a všechny členské státy NATO. "Myslím na polské rodiny, které přišly o své blízké. Zločinný režim pálil ruské rakety nejen na civilisty na Ukrajině, ale také na území NATO, tedy Polska. Odsuzuji tento zločin," napsal na twitteru.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) událost označil za akt agrese na členskou zemi NATO. Je podle něj potřeba aktivovat minimálně článek 4, který hovoří o tom, že státy spolu budou konzultovat vždy, když podle názoru kteréhokoliv z nich bude ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. "Útok na člena NATO nelze zlehčovat. Čl. 5 Washingtonské deklarace dává možnost obrany a zavazuje. Jakákoli slabost a nejednota NATO by byla Ruskem zneužita a nemůžeme si ji dovolit," uvedl Ženíšek na twitteru.