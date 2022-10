Rusko opět útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, hlásí BBC

Kyjev - Rusko opět útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, informuje stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Ostřelování, výbuchy a hromadné výpadky elektřiny jsou podle ní hlášeny ze Ternopilské, Chmelnycké, Vinnycké a Rivnenské oblasti, tedy ze západu Ukrajiny. Do krytu se muselo odebrat osazenstvo české ambasády v Kyjevě. Dnešní vzdušný útok je co do rozsahu srovnatelný s úderem z 10. října, který byl reakcí na exploze na Kerčském mostě, píše stanice.

Ukrajinské úřady už ráno hlásily, že Rusko podniklo vzdušné údery na Kyjev a některé další ukrajinské regiony na severu nebo jihovýchodě země. Z Kyjeva jsou hlášeni tři mrtví, o třech obětech informovaly rovněž úřady v Sumské oblasti.

"Ráno v 5:20 (4:20 SELČ) zasáhly tři ruské rakety objekt civilní infrastruktury. Zemřeli nejméně tři lidé. Devět osob je zraněno. Pod troskami jsou stále lidé," napsal na sociální síti šéf sumské oblastní správy Dmytro Žyvyckyj.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal už dříve uvedl, že ruské síly ráno udeřily ze vzduchu na klíčovou infrastrukturu ve třech ukrajinských regionech - v Kyjevě, Dněpropetrovské a Sumské oblasti. Stovky obcí podle něj zůstaly bez elektřiny.

V Kyjevě podle tamních úřadů útočily ruské drony, které při zásahu cíle vybuchnou, a zasáhly kromě energetických objektů také obytný dům. Právě v něm zemřeli tři lidé. Městem zněly výbuchy i střelba, když se bezpečnostní síly snažily útočící bezpilotní letouny sestřelit pomocí automatických zbraní, napsala agentura Reuters.

České ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že se v důsledku ruských vzdušných úderů museli uchýlit do krytu diplomaté a zaměstnanci velvyslanectví v Kyjevě. "Všichni jsou v pořádku, plní úkoly, pracují na posilování česko-ukrajinských vztahů," napsalo ministerstvo na twitteru.

V Kyjevě útočily ruské drony, zemřeli tři lidé, uvedly ukrajinské úřady

Centrem ukrajinského hlavního města Kyjeva dnes ráno otřáslo několik explozí. Informovala o tom ukrajinská média i světové tiskové agentury. Podle zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyryla Tymošenka zemřeli tři lidé, další jsou zranění. Útoky měly na svědomí ruské bezpilotní letouny, tvrdí ukrajinští představitelé. Podobně přesně před týdnem se metropole stala spolu s dalšími ukrajinskými městy terčem masivních ruských vzdušných úderů.

"Počet lidí zabitých kvůli útoku kamikaze dronu na obytnou budovu vzrostl na tři, zachráněno je 19 lidí," uvedl dnes na sociální síti telegram Tymošenko. O něco dříve na této platformě psal také o čtyřech zraněných. Starosta Kličko předtím informoval o mrtvé ženě, jejíž tělo záchranáři vyprostili z trosek obytného domu v Ševčenkivské čtvrti v centru města. V budově podle něj došlo kvůli útoku dronu k explozi.

Krátce před dnešním prvním výbuchem se Kyjevem rozezněly sirény varující před náletem. Kličko následně na sociálních sítích informoval o explozích v Ševčenkivské čtvrti. Tam podle něj drony, které při zásahu cíle vybuchnou, způsobily požár v nebytové budově a poškodily také několik obytných domů.

"Metropoli napadly kamikadze drony," napsal na telegramu šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Svědci zveřejnili videa dronů, které byly vidět na jasné ranní obloze nad Kyjevem, přičemž bylo slyšet něco jako výstřely, které se je snažily zlikvidovat, popsala agentura AP. Později informovala, že její fotograf zachytil jeden z bezpilotních letounů, které na metropoli útočily v několika vlnách.

Podle Klička letělo ráno směrem na Kyjev 28 dronů. "Díky našim ozbrojeným silám a protivzdušné obraně byla většina sestřelena. V Kyjevě bylo slyšet pouze pět výbuchů," uvedl starosta na telegramu.

Jeden z úderů zasáhl oblast poblíž kyjevského vlakového nádraží, sdělil poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Cílem byl podle něj jeden z objektů kritické infrastruktury. Dron udeřil blízko tohoto objektu, který je ale stále v provozu, cituje Heraščenka agentura Unian.

Reuters poznamenal, že dnešní útoky přišly v době ranní dopravní špičky. Ševčenkivskou čtvrtí otřásly krátce po osmé hodině ranní (07:00 SELČ), kdy mnoho lidí míří do práce či do škol. Vlna explozí se ve městě ozvala rovněž zhruba o hodinu dříve. Výbuchy postihly stejnou čtvrť, kde před týdnem raketa zasáhla dětské hřiště v parku a křižovatku poblíž hlavních budov kyjevské univerzity, poznamenala agentura AP.

Přesně před týdnem Rusko podniklo rovněž v době ranní dopravní špičky masivní vzdušné údery na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu pomocí raket, střel dlouhého doletu nebo dronů. Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků proti Ukrajině od prvních dnů ruské invaze. Přitom zahynulo nejméně 19 lidí a přes 100 bylo zraněno. V menším rozsahu útoky pokračovaly i další den.

Reportér Reuters dnes viděl části jednoho z útočících dronů, na kterých podle něj bylo napsáno "Za Belgorod". Ruská Belgorodská oblast, která sousedí s Ukrajinou, je v posledních dnech pravidelně terčem ostřelování, ze kterého Moskva obviňuje ukrajinskou armádu. Kyjev se k těmto útokům oficiálně nevyjadřuje. Na vojenském cvičišti v belgorodském regionu v sobotu dva muži původem z některé z postsovětských republik zastřelili 11 dobrovolníků hlásících se do bojů na Ukrajině.

Ukrajina v posledních týdnech informovala o řadě ruských útoků pomocí bezpilotních dronů Šáhid-136 íránské výroby, Teherán přitom popírá, že by drony Moskvě dodal, a Kreml se k těmto informacím nevyjádřil, podotkl Reuters.

Z Dněpropetrovské a Sumské oblasti, které se nacházejí na východě, respektive severu Ukrajiny, byla dnes ráno ohlášeny ruské raketové útoky. Podle místních úřadů zasáhly objekty energetické a kritické infrastruktury.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že dnešní útoky byly vedené vysoce přesnými zbraněmi proti armádním cílům a objektům energetické soustavy. Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že pondělní masivní vzdušné údery na ukrajinská města byly odvetou za ukrajinské útoky, mezi něž zařadil i nedávný výbuch na Kerčském mostě, jenž ukrajinský poloostrov Krym, v roce 2014 nelegálně anektovaný Moskvou, spojuje s Ruskem. Kyjev se k zodpovědnosti za útok na most oficiálně nehlásí.

Ukrajina v posledních hodinách zničila skoro 40 dronů ruských sil, tvrdí Kyjev

Ukrajinským silám se během noci a rána podařilo zničit 37 ruských bezpilotních letounů íránské výroby Šáhid-136, tedy většinu dronů, které dnes Rusko vyslalo na Ukrajinu. Ruské síly podle Kyjeva používají tyto íránské drony k útokům na ukrajinská města čím dál častěji. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička mají "šáhidy" na svědomí i dnešní útoky na ukrajinskou metropoli.

V noci zničily ukrajinské síly 26 bezpilotních letounů Šáhid-136 na jihu Ukrajiny a ráno dalších 11 těchto dronů na severu a ve střední části země, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na oznámení vzdušných sil a vyjádření mluvčího ukrajinského letectva Jurije Ihnata. Jde o asi 85 procent dronů, kterými dnes ruské síly zaútočily na Ukrajinu, sdělil Ihnat podle Reuters novinářům. Zprávy o útocích dronů dnes ráno přicházely nejenom z Kyjeva, ale také z Oděské a Záporožské oblasti v jižní části Ukrajiny, uvedla ruská redakce BBC.

Írán popírá, že by Rusku dodával drony, kterým se někdy přezdívá také sebevražedné nebo kamikadze kvůli tomu, že po zásahu cíle vybuchnou. Podle amerických médií, která se odkazují na představitele tajných služeb, ale poskytl Teherán Moskvě první bezpilotní prostředky už v první polovině srpna. Írán navázal s Ruskem užší spolupráci v souvislosti se sankcemi, kterým obě země shodně čelí ze strany Západu.

Rusko udeřilo na infrastrukturu v Dněpropetrovské a Sumské oblasti, hlásí úřady

Ruský raketový útok zasáhl v Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny objekt energetické infrastruktury a na místě vypukl rozsáhlý požár. S odvoláním na šéfa oblastní správy Valentyna Rezničenka o tom dnes informovala ukrajinská média. Ruské invazní síly podle nich brzy ráno podnikly vzdušné útoky také na severoukrajinskou Sumskou oblast, kde zasáhly objekty kritické infrastruktury.

Ruská armáda celou noc útočila na Dněpropetrovskou oblast raketami Grad a těžkým dělostřelectvem, píše agentura Ukrinform. "Naše protivzdušná obrana tři nepřátelské rakety zničila. Jedna raketa zasáhla objekt energetické infrastruktury. Je tam silný požár. Na místě pracují všechny služby," uvedl Rezničenko na platformě telegram.

Agentura Unian mezitím informovala, že v Sumské oblasti jsou v důsledku ruského útoku zraněni lidé, bližší informace zatím nejsou k dispozici. Podle šéfa oblastní správy Dmytra Žyvyckého rakety zasáhly oblast u města Romny. "Raketový úder na zařízení kritické infrastruktury po páté hodině ranní. Jsou tam ranění," napsal Žyvyckyj na telegramu.

Moskva: Rusko provedlo přesné útoky na stanované objekty

Rusko dnes na Ukrajině provedlo přesné útoky na armádní cíle a objekty energetické soustavy, tvrdí Moskva. Podle Ukrajiny ale dnes ruské síly zasáhly mimo jiné obytný dům v Kyjevě, pod jehož troskami zůstali uvězněni lidé. Za teror proti ukrajinským civilistům dnešní rozsáhlé ruské raketové a dronové útoky označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Během uplynulých 24 hodin ruské síly pokračovaly s údery vedenými ze vzduchu a moře vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu na ukrajinské vojenské a energetické objekty," sdělil dnes podle agentury Interfax mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. "Všechny stanované objekty byly zničeny," prohlásil také ruský mluvčí.

Moskva opakovaně popřela, že by na Ukrajině útočila na civilní cíle, přestože ukrajinští představitelé denně informují o ruských útocích na města a úmrtích civilistů. Útoky na energetickou soustavu, které dnes Moskva přiznala, už v září Zelenskyj v souvislosti se zasažením tepelné elektrárny u Charkova označil za terorismus.

Po dnešním zásahu obytného domu v Kyjevě zemřeli podle zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyryla Tymošenka nejméně tři lidé, 19 osob se zatím podařilo zachránit. V Sumské oblasti na severu země způsobily ruské útoky zranění zatím blíže neurčenému počtu lidí, informovala agentura Unian. V Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny byl podle šéfa oblastní správy Valentyna Rezničenka zasažen objekt energetické infrastruktury. Ruské ostřelování dnes také přerušilo vnější napájení Záporožské jaderné elektrárny, uvedla ukrajinská energetická společnost Enerhoatom.

"Celou noc a celé ráno nepřítel uskutečňuje teror na civilistech. Kamikadze drony a rakety útočí na celou Ukrajinu," okomentoval dnešní útoky ukrajinský prezident.