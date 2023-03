Rusko omilostnilo přes 5000 vězňů, kteří ukončili službu u wagnerovců

Moskva - Rusko omilostnilo přes 5000 odsouzených, kteří se nechali naverbovat do služeb žoldnéřské Wagnerovy skupiny a na základě kontraktu bojovali společně s ruskou armádou na Ukrajině. V audionahrávce zveřejněné na sociální síti to řekl šéf tohoto uskupení Jevgenij Prigožin. Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina do svých řad hojně přijímá trestance, které láká právě příslibem odpuštění zbytku trestu.

"V současné chvíli bylo díky milosti propuštěno přes 5000 lidí, kteří ukončili kontrakt," řekl Prigožin. Tvrdí také, že trestanci propuštění po bojovém angažmá mají velmi nízkou míru recidivy. "Podíl lidí, kteří znovu spáchají trestný čin během jednoho měsíce je 0,31 procenta. To je desetkrát až dvacetkrát méně než průměrné číslo před začátkem speciální operace," řekl s použitím eufemistického označení, které Rusko stále používá pro svou ozbrojenou invazi na Ukrajinu.

Wagnerova skupina získala v bojích na Ukrajině mnohem důležitější postavení poté, co ruská armáda loni utrpěla řadu ponižujících porážek při ukrajinské protiofenzivě, připomněla agentura Reuters. Její žoldnéři jsou silně zapojení i do nynějších bojů o Bachmut.

Spojené státy v lednu odhadly počet wagnerovců bojujících na Ukrajině na 50.000. Asi 40.000 z nich podle Washingtonu přitom tvořili trestanci. Údajná nespokojenost s výsledky wagnerovců vedla k tomu, že ruské vedení nedávno zbavilo Prigožina výsady nabírat nové žoldnéře z řad vězňů a převedlo ji na ministerstvo obrany.

Prigožin, který začínal jako podnikatel v gastronomii, loni po dlouhých letech spekulací poprvé přiznal, že je zakladatelem skupiny. Její žoldnéři bojovali nejprve v roce 2014 na Donbasu na východě Ukrajiny a později pomohli Rusku podpořit syrského vůdce Bašára Asada. Na podporu geopolitických cílů Kremlu Prigožin vybudoval síť v Africe, která se táhne od Libye přes Súdán po Mali či Středoafrickou republiku.