Rusko má dronový útok na íránskou zbrojovku za provokaci, obává se eskalace

Moskva/Teherán - Rusko označilo sobotní útok bezpilotních letounů na íránskou zbrojovku za provokaci, která by mohla vyvolat nekontrolovanou eskalaci na Blízkém východě. Podle agentury TASS to dnes uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Teherán si v souvislosti s incidentem předvolal ukrajinského diplomata.

Írán v sobotu oznámil, že zneškodnil bezpilotní letouny, který zasáhly cíl vojenského průmyslu poblíž města Isfahán. Podle něj útok nezpůsobil žádné oběti ani vážné škody, média však informovala o hlasitém výbuchu. Agentura IRNA v neděli rovněž informovala o rozsáhlém požáru v ropné rafinerii ve městě Tabríz. Agentura neupřesnila, co bylo příčinou požáru, ani to, zda souvisel s incidentem v Isfahánu.

"Důrazně odsuzujeme jakékoliv provokativní akce, které by mohly vyvolat nekontrolovanou eskalaci napětí v regionu, který má již tak daleko ke klidu," uvedla Zacharovová. Podle ruské diplomacie by to měli pochopit "organizátoři drzého útoku a jejich mecenáši, stejně jako ti, kteří se nad ním škodolibě rozplývají a marně doufají v oslabení Íránu".

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak dříve označil útok na zbrojovku za "tvrdý účet autorům a spolupachatelům" války na Ukrajině. "Ukrajina vás varovala," uvedl. Loni Ukrajina vyhostila íránského velvyslance s obviněním, že Teherán dodává Moskvě stovky bezpilotních letounů, které pak ruská armáda používá při útocích na ukrajinskou infrastrukturu. To Teherán popírá, přiznal však dodávku bezpilotních prostředků Rusku před válkou na Ukrajině.

V reakci na Podoljakovo vyjádření si dnes Írán předvolal ukrajinského chargé d'affaires v Teheránu, uvedla podle agentury Reuters íránská polooficiální tisková agentura Tasnim.

Jeden z amerických představitelů agentuře Reuters řekl, že za útokem zřejmě stojí Izrael, který však incident nekomentoval. Izrael dříve opakovaně prohlásil, že je připraven zaútočit na íránské cíle, pokud se diplomatickou cestou nepodaří omezit íránský jaderný nebo raketový program.