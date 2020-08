Rusko i Čína se podle Pompea snaží zničit naše demokracie

Praha - Ministr zahraničí USA Mike Pompeo se shodl s premiérem Andrejem Babišem, že Rusko se snaží zničit demokracie a rozbít západní alianci. Moskva neuspěje, svoboda vyhraje, řekl americký ministr novinářům po dnešním jednání s Babišem. Česká republika si podle Pompea vždycky vybere správně, když se rozhoduje mezi autoritářstvím a demokracií. Později dodal, že také Čína se snaží zničit západní demokracie. Pokud by mělo mít Rusko zásadnější vliv na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, podkopalo by to možná podle Pompea nezávislost České republiky. Protestující v Bělorusku by měli být chráněni, ne zraňováni, řekl ministr zahraničí USA Pompeo. Podle Babiše musí Evropa zareagovat konkrétními kroky.

Co se týče bezpečnostních vztahů, jsou podle Pompea ČR a Spojené státy skvělým týmem. "Jsme připraveni vám pomoci. Pokud vás chce někdo ohrožovat, budeme na vaší straně. Víme, že si vyberete demokracii," uvedl Pompeo.

Americký ministr byl rád, že si v úterý v Plzni se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem (ČSSD) připomněl 75. výročí konce druhé světové války, když položili věnce u památníku Díky, Ameriko! Uctili tak památku amerických vojáků, kteří na konci druhé světové války osvobodili západní část Československa.

"Naše podpora pro svobodu Čechů pokračovala celé 20. století a kulminovala sametovou revolucí. Když jste konečně shodili poslední řetězy Sovětského svazu, stáli jsme po boku vaší nové demokracie a budeme to dělat i nadále. Nacistický a sovětský útlak v minulém století zcela jasně ukázal Čechům, jak autoritářské režimy drtí ty, kterým vládnou. Tato historická zkušenost se odráží ve vaší dnešní mimořádné obraně svobody," poznamenal Pompeo.

Šéf americké diplomacie dále řekl, že jeho posláním je hlavně poděkovat českému národu, který se o svobodu a demokracii stará. "Slyšel jsem přirovnání, že je to USA proti Číně. Není to pravda. Je to volba České republiky. Jsem si jistý, že uděláte dobré rozhodnutí, co se týče autoritářství a demokracie," konstatoval. "Když vidíte režim, jako je Komunistická strana Číny... vědí, že nakonec nevyhrají. Oni se snaží rozbít naši svobodu," řekl Pompeo.

Po schůzce s Babišem čeká Pompea projev v Senátu. Nejprve se sejde s předsedou horní komory Parlamentu Milošem Vystrčilem (ODS) a se šéfem zahraničního výboru Senátu Pavlem Fischerem (nestraník). Následně by měl před zákonodárci přednést zhruba pětiminutový projev, po kterém bude následovat asi čtvrthodinová diskuse se senátory.

Odpoledne přijme Pompea na Pražském hradě prezident Miloš Zeman, schůzky se zúčastní i Babiš. Americké ministerstvo zahraničí před zahájením Pompeovy cesty uvedlo, že schůzka na Hradě bude mít spíš zdvořilostní charakter. Žádné společné vystoupení Pompea a Zemana se neplánuje.

Pompeo: Ruský vliv na dostavbu Dukovan podkope nezávislost ČR

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zdůraznil důležitost výběru nového partnera při dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Partnerství s ruskými a čínskými státními podniky by podle něj oslabilo českou národní bezpečnost a suverenitu. Řekl to po dnešním jednání s českým premiérem Andrejem Babišem.

Česká republika podle Babiše vnímá zájem USA o účast na tomto projektu. Americká společnost Westinghouse je jedním ze zájemců o zakázku na stavbu nového bloku.

Pompeo vidí v oboru obrovskou příležitost zvýšit energetickou bezpečnost nejen pro Česko, ale pro celý region. Ať už výstavbou jaderné elektrárny západního modelu, která bude udržitelná, nebo v otázce dodávek zemního plynu. USA podle něj chtějí, aby se ČR dobře rozhodla a zvolila obchodní model, který je udržitelný a podle práva a podle zákona. To jsou podle něj věci, které ČR dostane, když se spojí se západním národem. S Babišem má podle něj na toto stejný názor.

Babiš poznamenal, že Česko zájem americké strany o dostavbu Dukovan vnímá. "Je to záležitost, kterou připravuje naše vláda, ale investor je ČEZ, bude to pro příští vlády, ale my samozřejmě tady tu strategickou spolupráci jasně vnímáme," řekl český premiér. Vyjádřil přání, aby americký výrobce vyvinul menší modulární jaderné bloky.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dostupných informací aktuálně zajímá pět firem - ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a Westinghouse.

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Beneš v červenci potvrdil, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 miliard korun.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR protestují ekologové.

Pompeo ocenil,že ČR nahrazuje ruskou vojenskou techniku americkou

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ocenil, že Česká republika nahrazuje ruskou vojenskou techniku americkou. Podle něj tak bude lépe odpovídat požadavkům Severoatlantické aliance (NATO). Pompeo to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Praze. Podle předsedy české vlády spolupráce mezi zeměmi v obraně funguje dobře.

Zásadním tématem debaty podle Babiše byly také obchodní vztahy nejen mezi Českem a USA, ale také mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Premiér litoval, že se nepodařilo dokončit obchodní dohodu mezi Evropou a USA. "Myslím, že je důležité, abychom se k tomu vrátili," řekl. Podle něj by mohly převzít iniciativu země visegrádské čtyřky (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. "Evropa není jen Německo a Francie, ale i V4, další země, které jsou menší a mají dobré nápady," doplnil. Babiš zároveň zkritizoval to, že Čína v ČR neinvestovala dostatečným způsobem.

Pompeo poděkoval Babišovi za závazek dodržovat závěry ze summitu NATO ve Walesu. Členské země se tam v roce 2014 zavázaly, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Vloni činily výdaje ČR na obranu 1,2 procenta HDP, předloni 1,13 procenta.

Státníci hovořili také o bezpečnosti mobilních sítí páté generace (5G), u nichž se USA obávají možného zneužití čínskými dodavateli technologií. "Vaše osobní vedení pomohlo nastavit kurz pro více než 30 národů, aby se mohly stát zeměmi s čistými sítěmi 5G. Síly se obrací, o tom není pochyb, proti nedůvěryhodným sítím," řekl Pompeo a připomněl tak loňskou konferenci v Praze, které se zúčastnili experti ze 32 zemí EU, NATO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Společně přijali dokument nazvaný Pražské návrhy, který uváděl nezávazné obecné principy, jež by měly rizika spojená se zaváděním sítí 5G omezit.

Druhý ročník konference se měl konat letos v květnu, odložen byl ale kvůli koronavirové epidemii na září. Babiš dnes předal Pompeovi pozvání. Šéf americké diplomacie také připomněl, že on a Babiš v květnu podepsali společnou deklaraci, jež má vytvořit mechanismus hledání spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů pro sítě 5G, ochránit je před narušením a manipulací a zajistit v nich ochranu soukromí a práv občanů.

Pompeo podporuje ochranu běloruských demonstrantů

Lidé, kteří protestují v Bělorusku kvůli podezření na zmanipulování prezidentských voleb ve prospěch současné hlavy státu Alexandra Lukašenka, by měli být chráněni, ne zraňováni. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to na tiskové konferenci řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Podle Babiše musí Evropa zareagovat konkrétními kroky, ne jen deklaracemi.

"Sledovali jsme protesty a podporujeme, aby byli protestující chráněni a aby nebyli zraňováni. Je to v zájmu všech. Budeme dále hovořit o riziku pro běloruské lidi. Chceme, aby měli svobodu, stejně u lidí na celém světě," řekl Pompeo. Zmínil v této souvislosti také Írán, Rusko a Čínu. "Chceme, aby všichni měli stejné příležitosti a svobody. Budeme se snažit dělat to nejlepší, co můžeme, aby i lidé v Bělorusku to měli," dodal.

Během prvních dvou nocí protestů bylo při rozhánění davů zraněno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na 5000 osob. Od úterního večera k nim přibylo dalších více než 1000 zadržených.

Babiš očekává, že Evropská unie nezůstane pouze u deklarací, ale že budou přijata konkrétní opatření. Situaci v zemi považuje za šokující a skandální, neměl podle svých slov představu, že se něco podobného může v Evropě dít. "Samozřejmě režim, který tam je, je nepřijatelný, to, co se děje v ulicích, je nepřijatelné, jak to proběhlo, je nepřijatelné. Jde o to, jestli Evropa zůstane jen při pouhých deklaracích, nebo podnikne konkrétní kroky," poznamenal český premiér.

Situací v Bělorusku se budou na mimořádné schůzce zabývat ministři zahraničí Evropské unie. Podle švédské ministryně Ann Lindeové se jednání uskuteční v pátek a hovořit by se mohlo i o sankcích vůči Lukašenkově režimu. Polsko v pondělí vyzvalo, aby se o povolební situaci v Bělorusku jednalo dokonce na úrovni premiérů a prezidentů zemí EU. Česko je podle Babiše pro.

"Buď Evropská rada, nebo Evropská komise by měla rychle přijít s nějakým návrhem. Není možné, aby v Evropě, blízko nám, se stávalo to, co se stalo," uzavřel Babiš.

Pompeo se setkal se zástupci technologických firem

Pompeo se dnes dopoledne setkal se zástupci pěti českých a amerických technologických firem. Na schůzce v rezidenci amerického velvyslance Stephena Kinga jednali o kybernetické bezpečnosti a o ekonomickém rozvoji, uvedla na twitteru ambasáda.

Schůzky se zúčastnili technický ředitel Avastu Michal Pěchouček, generální manažer společnosti Cisco v ČR Michal Strachník, Milena Jabůrková z vedení IBM, předseda představenstva firmy Y Soft Václav Muchna a ředitel společnosti STRV Lubo Smid.

Kybernetická bezpečnost byla jedním z témat, o kterém chce Pompeo jednat během své návštěvy i s českými politiky. Spojené státy v posledních letech upozorňují na riziko, které podle nich představují pro kybernetickou bezpečnost čínské technologické firmy.

Nejviditelnějším případem byla společnost Huawei, proti jejímuž zapojení do budování mobilních sítí 5G USA opakovaně varovaly a poukazovaly na její údajné propojení s čínskými bezpečnostními složkami. Americký prezident Donald Trump také pohrozil zákazem platformy TikTok, kterou provozuje čínská společnost ByteDance, hovořil o riziku pro osobní data amerických uživatelů. Podle některých analytiků ale může Trumpova hrozba být i snahou zatlačit na ByteDance, aby se dohodla na odprodeji svých amerických aktivit se společností Microsoft.