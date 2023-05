Rusko hlásí zničení ukrajinské lodi; podle Britů Moskva ztrácí iniciativu

Kyjev/Moskva - Rusko od začátku letošního května stále více ztrácí iniciativu ve svém tažení na Ukrajině a spíše reaguje na ukrajinské akce, než aby aktivně postupovalo směrem k dosažení vlastních válečných cílů. Ve své dnešní analýze vývoje bojů to uvedlo britské ministerstvo obrany. Ruský resort obrany mezitím oznámil, že jeho armáda při vzdušném úderu na Oděsu zničila poslední funkční ukrajinskou vojenskou loď, podle agentury Reuters pro své tvrzení neposkytl důkazy. Velitel ukrajinského námořnictva naopak řekl, že Ukrajinci zničili od začátku konfliktu už 18 ruských plavidel.

"Dne 29. května v důsledku úderu vysoce přesnými zbraněmi ruských leteckých a kosmických sil na kotviště válečných plavidel v přístavu Oděsa byla zničena poslední válečná loď ukrajinského námořnictva Jurij Olefirenko," prohlásil podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Mluvčí ukrajinského vojenského námořnictva Oleh Čalyk podle BBC prohlásil, že nebude reagovat na žádné prohlášení z Ruska. Dodal, že ukrajinské ozbrojené síly neinformují o ztrátách během války. Ruská redakce BBC dodala, že v pondělí ukrajinští představitelé potvrdili, že v oděském přístavu po ruských vzdušných útocích vznikl požár. Ukrajinští činitelé se o případných škodách a obětech ruských útoků nezmínili. A ukrajinské námořnictvo disponuje ještě minonoskou Balta a více než deseti bojovými kutry a různými pomocnými plavidly, připomnělo Rádio Svoboda.

Agentura AFP poznamenala, že Jurij Olefirenko je výsadkové plavidlo, které se dříve jmenovalo Kirovograd a v roce 2016 ho námořnictvo přejmenovalo po důstojníkovi, jenž padl o rok dříve u Mariupolu. Loni v červnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj posádku této lodi vyznamenal za hrdinství při obraně země před ruskou invazí.

Velitel ukrajinského námořnictva Oleksij Nejižpapa podle agentury Ukrinform dnes v televizním vysílání uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly od začátku ruské ozbrojené agrese zničily 18 ruských válečných lodí a člunů, včetně velké výsadkové lodi a výsadkových plavidel třídy Serna a Raptor. Ukrinform v této souvislosti připomněl také loňské potopení vlajkové lodi ruské Černomořské flotily ruského křižníku Moskva.

Konašenkov dále podle Reuters mimo jiné tvrdil, že ruské invazní síly vytlačily ukrajinské jednotky z jejich pozic kolem obcí Krasnohorivka a Jasynuvata v Doněcké oblasti na východě země. Nejprudší boje se podle něj odehrávají u Avdijivky, která leží nedaleko okupovaného Doněcku.

Ukrajinský generální štáb ve svém pravidelném ranním hlášení kromě jiného informoval o pokračující ruské snaze plně se zmocnit Luhanské a Doněcké oblasti a také o odražení 22 ruských útoků za poslední den. U Avdijivky podle něj Rusové podnikli neúspěšnou útočnou operaci poblíž obce Sěverne.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.

Rusko během letošního května podniklo 20 nočních útoků pomocí dronů a řízených střel na místa hluboko uvnitř Ukrajiny, píše britský resort obrany, podle něhož invazní síly dosáhly jen malého úspěchu ve své pravděpodobné snaze "neutralizovat" vylepšenou ukrajinskou protivzdušnou obranu a zničit ukrajinské síly určené k protiofenzívě.

"Na zemi (Rusko) přesunulo bezpečnostní síly, aby reagovaly na partyzánské útoky uvnitř západního Ruska," uvádí dále ministerstvo. Ruští velitelé se podle něj zřejmě pokoušejí vytvořit záložní síly a umístit je v místech, kde se domnívají, že Ukrajina podnikne očekávanou protiofenzívu. "To však pravděpodobně narušuje vyslání neangažovaných sil k vyplnění mezer na frontové linii kolem Bachmutu," míní Britové.

Zakladatel žoldnéřské armády, známé jako Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina, Jevgenij Prigožin dnes ohlásil, že poslal federální kriminální ústředně a prokuratuře žádosti, aby prověřily podezření, že se "řada vysoce postavených představitelů ministerstva obrany dopustila zločinů při přípravě a v průběhu speciální vojenské operace", jak Rusko nazývá svou válku proti Ukrajině.

Prigožin je v dlouhodobém konfliktu s resortem obrany. Terčem jeho kritiky za neschopnost při vedení války je i ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, který byl pověřen přímým velením operací proti Ukrajině.

Ruská média dnes Prigožin zaujal návrhem na všeobecnou mobilizaci. "Dál bude těžko," vysvětluje miliardář potřebu zmobilizovat statisíce Rusů do války proti Ukrajině. "Předpovídám, že dojdeme do Kyjeva, pokud nám dají tolik lidí, kolik je třeba," uvedl Prigožin podle listu Moskovskij komsomolec a dodal, že 200.000 vojáků stačí jen na dobytí Donbasu, k dobytí Kyjeva je nutné "zmobilizovat celou společnost" a převést celou ekonomiku na výrobu zbraní a munice. Prigožin v sociální síti Telegram upřesnil, že do války je třeba zmobilizovat dva miliony Rusů.