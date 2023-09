Rusko dočasně zakázalo export benzinu a nafty

Moskva - Rusko s okamžitou platností dočasně zakázalo export benzinu a nafty do všech zemí s výjimkou čtyř bývalých členů Sovětského svazu, aby tak stabilizovalo situaci na domácím trhu. Oznámila to ruská vláda. Zákaz se podle kabinetu nevztahuje na pohonné hmoty dodávané v rámci mezivládních dohod do členských zemí Euroasijské hospodářské unie (EAHU), tedy do Arménie, Běloruska, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, napsala agentura Reuters.

Opatření podle agentury Bloomberg vedlo k růstu cen nafty na evropském trhu. "Ačkoli je to pouze dočasný zákaz, má významný dopad, protože Rusko zůstává klíčovým vývozcem nafty na světové trhy," uvedl Alan Gelder z poradenské společnosti Wood Mackenzie. "Globální rafinerský systém bude mít problém s nahrazením chybějících ruských dodávek v době, kdy se globální zásoby nafty již tak nacházejí na nízkých úrovních," dodal. Analytik Eugene Lindell uvedl, že zákaz se dotkne vývozu v objemu téměř milionu barelů denně. Rusko však podle něj nebude moci zákaz vývozu nafty zachovat v platnosti dlouhou dobu, protože mu brzy dojdou skladovací kapacity.

Rusko patří mezi největší producenty ropy na světě. V poslední době se však potýká s nedostatkem pohonných hmot. Ten je důsledkem kombinace negativních faktorů, které zahrnují údržbářské práce v rafineriích, problémy s infrastrukturou, růst cen ropy na světových trzích a slabý kurz rublu, jenž podporuje vývoz pohonných hmot.

"Dočasná omezení pomohu nasytit trh s pohonnými hmotami, což sníží ceny pro spotřebitele," uvedla dnes vláda. Rychle rostoucí ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích patří k hlavním motorům inflace v Rusku a představují politický problém před blížícími se prezidentskými volbami, napsala agentura Bloomberg.

Ruská tisková agentura TASS již minulý týden s odvoláním na svůj zdroj informovala, že vláda zákaz vývozu ropných produktů zvažuje. K dočasnému zastavení vývozu ropných produktů už na začátku září vyzval ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev. Varoval, že nedostatek pohonných hmot by mohl narušit podzimní sklizeň i setbu.

Agentura Reuters dnes s odvoláním na informace od obchodníků a burzovní údaje uvedla, že Rusko v prvních dvaceti zářijových dnech snížilo export nafty po moři téměř o 30 procent zhruba na 1,7 milionu tun. Snaží se tak uspokojit domácí poptávku.

Zdroje agentury Reuters v úterý uvedly, že ruská vláda zvažuje zavedení vysokého dodatečného cla na vývoz ropných produktů od 1. října do června příštího roku. "Toto exportní clo by mohlo negativně ovlivnit ekonomiku rafinerií a mohlo by vést k poklesu produkce pohonných hmot," řekl agentuře Reuters jeden z obchodníků.