Rusko chystá největší válku v Evropě od roku 1945, řekl Johnson BBC

Mnichov - Rusko chystá největší válku v Evropě od roku 1945 a chce obklíčit ukrajinské hlavní město Kyjev, je přesvědčen britský premiér Boris Johnson. Řekl to v rozhovoru s BBC na okraj mnichovské bezpečnostní konference. Všechno podle Johnsona nasvědčuje tomu, že Rusko už v některých ohledech svůj plán začalo naplňovat.

"Mám obavy, že plán, který vidíme, se týká něčeho, co by skutečně rozsahem mohlo být největší válkou v Evropě od roku 1945," uvedl Johnson. Všechny důkazy podle něj ukazují, že Rusko chystá útok na Ukrajinu. Moskva, která od roku 2014 okupuje ukrajinský Krym a podporuje proruské separatisty na východě Ukrajiny, to opakovaně popírá a tvrdí, že jde o západní propagandu.

Podle Johnsona stejně jako podle amerického prezidenta Joea Bidena je ale hrozba ruské invaze bezprostřední. "Skutečnost je taková, že vše nasvědčuje tomu, že tento plán již v jistém smyslu začal," řekl britský premiér zřejmě v odkazu na aktuální dění na východní Ukrajině, kde proruští separatisté vyhlásili všeobecnou mobilizaci a kde se stupňují boje.

Zpravodajské informace, které má Johnson k dispozici, podle něj naznačují, že se Rusko chystá zaútočit nejen z východu ze svého území, ale také ze severu z Běloruska přímo na oblast Kyjeva. Byl to právě běloruský prezident Alexandr Lukašenko, kdo v sobotu spolu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem přihlížel ruským testům strategických jaderných zbraní.

Spojené státy odhadují, že nyní má Rusko u hranic s Ukrajinou na svém území i v Bělorusku až 190.000 vojáků. Zhruba polovina z nich je podle Washingtonu v útočném postavení.

Johnson znovu připomněl, jak tvrdé sankce je Západ v případě ruského útoku připraven přijmout. Británie a USA by podle něj zabránily ruským společnostem obchodovat v dolarech a v librách. Varovat také před tím, kolik lidských životů by invaze stála, a to nejen na ukrajinské, ale i na ruské straně.