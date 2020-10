Rusko chce vzájemné zmrazit počet jaderných hlavic, USA to vítají

Moskva - Rusko je připraveno na rok zmrazit počet svých jaderných hlavic, pokud Spojené státy učiní totéž. Uvedlo to dnes ruské ministerstvo zahraničí. Mělo by jít o součást ročního prodloužení stávající vzájemné odzbrojovací dohody, jejíž platnost vyprší v únoru. Washington ruské vyjádření přivítal a hlásí ochotu okamžitě začít jednat o dokončení úmluvy.

Šéf Kremlu Vladimir Putin minulý týden navrhl Washingtonu alespoň o rok bez jakýchkoli podmínek platnou dohodu prodloužit. USA však takový návrh bez závazku zmrazit počet jaderných hlavic označily za nepřijatelný.

Dnešní prohlášení ruského ministerstva zahraničí ohlašující změnu stanoviska podle světových tiskových agentur znovu posiluje šance na to, že platnost posledního rusko-amerického paktu o kontrole strategických jaderných zbraní příští rok neskončí. Krok naznačuje, že propast mezi pozicemi dvou stran se zmenšila, píše agentura Reuters.

"Rusko navrhuje prodloužit (smlouvu) nový START o rok a je připraveno společně se Spojenými státy učinit politický závazek zmrazit počet jaderných hlavic v držení (zúčastněných) stran po tuto dobu," uvedla dnes ruská diplomacie. Její prohlášení upozorňuje, že nabídka platí pouze v případě, pokud Washington nebude mít žádné další požadavky. Prosté prodloužení dohody má podle Moskvy poskytnout oběma stranám více času na hlubší projednání kontroly jaderných zbraní.

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Její platnost vyprší příští rok v únoru. Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom státy dohodnou. Washington s Moskvou však v tomto ohledu nemohl v poslední době najít společnou řeč.

"Oceňujeme ochotu Ruské federace učinit pokrok v otázce regulace jaderných zbraní," reagovala na dnešní oznámení Moskvy mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová. "Spojené státy jsou připraveny k okamžitému setkání za účelem finalizace ověřitelné dohody. Očekáváme, že Rusko své diplomaty oprávní k témuž," dodala.

Pokud by dohoda z roku 2010 zanikla, padla by i veškerá omezení na jaderné hlavice a jejich nosiče, což by mohlo podle Reuters přispět k závodům ve zbrojení a k růstu napětí mezi Moskvou a Washingtonem. Prodloužení platnosti dokumentu by naopak znamenalo vzácný světlý bod ve vztazích obou zemí.