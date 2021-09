Rusko chce příští rok zahájit kontejnerovou dopravu přes Arktidu

Vladivostok (Rusko) - Rusko chce v příštím roce zahájit námořní kontejnerovou dopravu severní cestou přes Arktidu. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to řekl prezident Vladimir Putin. Rusko investuje do infrastruktury, aby připravilo severní námořní cestu, která povede kolem Vladivostoku přes Beringův průliv dál až do Petrohradu v evropské části Ruska.

K pravidelné kontejnerové dopravě chce Moskva využít globálního oteplování, které zpřístupní i velmi chladné vody severních moří. Moskva chce z projektu udělat hlavní námořní trasu.

Putin také pozval zahraniční investory, včetně japonských, aby se podíleli na rozvoji oblasti kolem sporných Kurilských ostrovů. Právě Japonsko si na jižní část Kurilských ostrovů činí nárok, zatímco Rusko ostrovy považuje za své území. Putin řekl, že jeho země podpoří byznys v této části daňovými úlevami, uvedla agentura Reuters.

Spor o Kurily obě země vedou od konce druhé světové války, kdy ostrovy obsadili ruští vojáci. Spor Moskvě a Tokiu dodnes brání v uzavření mírové smlouvy.

Putin také navrhl vytvořit na Dálném východě terminály k produkci vodíku a čpavku. I k těmto projektům přizval zahraniční investory. O ostrovu Sachalin řekl, že by měl v roce 2026 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality. Tou se rozumí dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry.