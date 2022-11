Rusko chce podle německé ministryně dezinformacemi narušit demokracii

Berlín - Rusko se usilovně snaží dezinformacemi rozvrátit demokratické společnosti, což se mu ale nikdy nepodaří. Dnes to po jednání ministrů vnitra velkých světových ekomomik G7 prohlásila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, podle které bude Západ své hodnoty a ideály bránit. Státy G7, kterými jsou vedle Německa také Francie, Británie, Japonsko, Kanada, USA a Itálie, proto chtějí společně zesílit boj proti dezinformacím.

"Od začátku ruské útočné války proti Ukrajině výrazně vzrostlo ohrožení naší kritické infrastruktury a šíření zahraničních dezinformací a propagandy. Rusko se snaží šířením lží znejistit společnost, podkopat důvěru veřejnosti ve státní instituce a rozdělit naši společnost. Co nejdůrazněji to odsuzujeme," řekla Faeserová. "Můžeme ale říci, že se to (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi nepodaří," dodala.

Země G7 chtějí podle Faeserové ještě více zintenzivnit již tak úzkou spolupráci v tažení proti dezinformacím, mimo jiné budou vzájemně přebírat stávající úspěšné projekty. Jako příklad zmínila Francii, která do ověřování faktů zapojila i veřejnost. "Při vyvracení dezinformací je potřebná spolupráce s občanskou společností a nelze spoléhat jen na vládní instituce," řekla spolková ministryně.

Faeserová rovněž řekla, že státy G7 se shodly na podpoře ukrajinských policejních sil a na pomoci se shromažďováním důkazů o válečných zločinech, kterých se Rusko na Ukrajině dopouští. "Aby se jednou pachatelé museli odpovídat před soudem," řekla ministryně.

Dalšími tématy třídenní schůzky G7, která se konala v hesenském klášteře Eberbach, byly společný boj proti extremismu, drogové kriminalitě a zneužívání dětí.