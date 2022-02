Rusko chce dobít celou Ukrajinu, první den invaze se mu nedařilo, míní Wallace

Londýn - Rusko má v úmyslu zabrat při své invazi celou Ukrajinu, ruské armádě se však nepodařilo v první den výpadu splnit žádný ze stanovených hlavních cílů, řekl dnes britský ministr obrany Ben Wallace stanici Sky News. Ruská armáda podle něj zatím přišla o 450 vojáků. Wallaceův náměstek James Heappey dnes v parlamentu prohlásil, že vojáci Británie ani Severoatlantické aliance by se neměli aktivně zapojit do konfliktu na Ukrajině, protože by to mohlo mít fatální následky, informovala agentura Reuters.

Britská vláda se podle Wallace domnívá, že Rusko hodlá zabrat celou Ukrajinu, ale že nyní zaostává za časovým plánem, který si před invazí vytyčilo. "Naším odhadem situace je, že se Rusku k dnešnímu ránu nepodařilo dosáhnout žádného z jeho hlavních cílů," řekl Wallace.

"Jedno z význačných letišť, které se snažili zabrat se svými elitními speciálními jednotkami, se jim nepodařilo ovládnout a Ukrajinci jej získali zpátky," řekl zřejmě s odkazem na leteckou základnu Hostomel nedaleko Kyjeva. Tu se ve čtvrtek pokusilo obsadit několik stovek ruských výsadkářů, po hodinách bojů však ukrajinská armáda podle svého vyjádření základnu ubránila. V Kyjevě panovaly obavy, že by v případě úspěchu ruská strana využila základnu pro výsadek do vládní čtvrti, kdy by se pokusila zajmout vedení Ukrajiny.

"Takže myslím, že navzdory tvrzením Ruska a vizím prezidenta Vladimira Putina, že Ukrajina bude jakýmsi způsobem osvobozena a pohrne se k němu, tak to odhadl úplně špatně," řekl Wallace. "Ruské armádě se v první den (invaze) nepodařilo dosáhnout hlavních cílů," dodal britský ministr obrany, který již dříve prohlásil, že se Putin "pomátl" a chová se neracionálně.

Wallace rovněž řekl, že by chtěl, aby bylo Rusko odstřiženo od mezinárodního platebního systému SWIFT, s čímž však zatím nesouhlasí EU a Spojené státy. "Chtěli bychom zajít dál, chtěli bychom jít po systému SWIFT - což je finanční systém, který umožňuje Rusku přesouvat po světě peníze, aby dostalo platby za plyn. Ale víte, stejně jako mnoho dalších věcí, jsou to mezinárodní organizace a když ho (Rusko) všechny země nechtějí vyhodit ze systému SWIFT, je to těžké," řekl Wallace stanici BBC.

Británie je připravena poslat další vojáky na posílení východního křídla NATO, ale nevstoupí na území Ukrajiny, řekl Heappey podle deníku Mirror. Britové velí posádce NATO v Estonsku, kde mají asi 900 mužů, nedávno slíbili navýšení jednotky na dvojnásobek. Zhruba 1000 britských vojáků je připraveno poblíž ukrajinských hranic pro humanitární nasazení v řádu hodin, řekl Heappey v parlamentu.

"Britské jednotky a jednotky NATO by neměly a nesmí hrát aktivní roli na Ukrajině. Všichni si musíme uvědomit, jaká by mohla být rizika špatného odhadu situace. Pokud se přepočítáme a věci se zbytečně vyhrotí, důsledky by mohly být existenciální," řekl Heappey s odkazem na ruský arzenál jaderných zbraní.