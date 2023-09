Rusko by podle šéfa Mossadu mohlo Íránu poslat zbraně, které ohrozí Izrael

Tel Aviv - Šéf izraelské tajné služby Mossad David Barnea se obává, že by Rusko mohlo Íránu dodat pokročilé zbraně, které by představovaly existenční hrozbu pro Izrael. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Mossad a jeho spojenci v mezinárodní zpravodajské komunitě podle nedělního vyjádření Barney v uplynulém roce zmařili 27 íránských útoků namířených proti Židům a Izraelcům v zahraničí. Šéf Mossadu poznamenal, že jde výrazný nárůst, a dodal, že v případě dokonání útoků by za to Írán zaplatil "jinou" cenu: Izrael by cílil na osoby rozhodující o útocích a udeřil by v samotném "srdci Teheránu".

Barnea na výroční konferenci Institutu pro protiteroristickou politiku na Reichmanově univerzitě v Herzliji řekl, že Írán má v úmyslu kromě již dodaných dronů Rusku poskytnout rakety krátkého a dlouhého doletu. Ruská armáda už měsíce používá k útokům na Ukrajině drony Šáhed íránské výroby. Teherán Moskvě prodal stovky kusů těchto bezpilotních letounů navzdory západním varováním před exportem. Íránské pokusy dodat Rusku během pokračující války rakety se ale podle Barney podařilo zmařit. Bližší podrobnosti šéf tajné služby nesdělil. "Domnívám se, že budou brzy zmařeny další dohody," poznamenal.

Zároveň ale vyjádřil znepokojení. "Obáváme se, že Rusové Íráncům na oplátku dodají to, co jim chybí: vyspělé zbraně, které jistě ohrozí náš mír a možná i naši existenci zde," řekl Barnea. Dodal, že takové zbraně v rukou Íránu by představovaly pro Izrael existenční hrozbu.

Mezinárodní společenství by podle šéfa Mossadu také mělo být na pozoru ohledně íránského záměru vyvinout jaderné zbraně. Írán naopak tvrdí, že o jaderné zbraně neusiluje. "Současný dialog mezi Íránem a Západem neodráží skutečnou ochotu Íránu omezit svůj jaderný program. Spíše ukazuje cynickou snahu Íránu uvolnit peníze zmrazené v rámci mezinárodních sankcí, které na něj byly uvaleny, a zároveň pokračovat ve vývoji a rozšiřování svých jaderných kapacit," řekl Barnea. Odkazoval při tom na jednání o oživení jaderné dohody z roku 2015 mezi Íránem a světovými mocnostmi, od níž odstoupil tehdejší americký prezident Donald Trump.