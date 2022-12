Rusko a Ukrajina si v poslední den roku vyměnily stovky zajatců

Moskva - Do Ruska se v rámci výměny vrátilo z Ukrajiny 82 válečných zajatců, informovalo dnes ministerstvo obrany v Moskvě. Podle ombudsmanky samozvané Luhanské lidové republiky (LNR) Ukrajinci propustili i více než 40 vojáků tohoto separatistického útvaru. Na Ukrajinu se naopak vrací 140 lidí, mezi nimi obránci Mariupolu nebo Hadího ostrova, uvedl na telegramu šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

"Díky vyjednávání se 31. prosince z území kontrolovaného kyjevským režimem vrátilo 82 ruských vojáků," uvedlo ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS a dodalo, že jim v ukrajinském zajetí hrozilo "smrtelné nebezpečí". Vyměnění zajatci budou letecky přepraveni do Moskvy, kde se budou léčit a nastoupí rehabilitaci.

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Jermak na telegramu napsal, že "v novém roce nejen odrazíme nepřátelské raketové útoky, ale zasadíme se o návrat našich lidí". Upřesnil, že mezi propuštěnými je 132 mužů a osm žen. Jde o dobrovolníky teritoriální obrany nebo vojáky, kteří se dostali do zajetí u města Bachmut, které je v posledních týdnech dějištěm tvrdých bojů.

Ombudsmanka LNR Viktorija Serďukovová podle agentury TASS řekla, že se z ukrajinského zajetí podařilo dostat 41 vojáků a že se v nejbližší době vrátí domů.

Moskva a Kyjev si od začátku více než deset měsíců trvající ruské invaze vyměnily zajatce už vícekrát.

Jednotky separatistů na východě Ukrajiny se začlenily do ruské armády Armádní sbory dvou separatistických republik na východě Ukrajiny se formálně začlenily do ruských ozbrojených sil. Podle agentury TASS o tom dnes informovalo ministerstvo obrany v Moskvě. Rusko připojilo takzvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku (DNR a LNR) po zářijovém pseudoreferendu, které Kyjev, Západ i většina mezinárodního společenství prohlásily za neplatné. Oba separatistické útvary měly od svého vzniku v roce 2014 vlastní vojenské sbory. Ruské ministerstvo uvedlo, že součástí ruských ozbrojených sil se stal 1. doněcký armádní sbor a 2. gardový luhansko-severodoněcký armádní sbor. Spolu s nimi byla do ruské armády včleněna také armádní vysoká škola v Doněcku. Jednotky od ruského prezidenta Vladimira Putina obdržely nové bojové prapory. Po začátku plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu v únoru tohoto roku se jednotky separatistů bojující na straně Ruska potýkaly s vysokými lidskými ztrátami i horším zásobováním a vojenským vybavením.

Rusko ukončilo podzimní odvody, na vojenskou službu nastoupilo 120.000 lidí

V Rusku skončily podzimní odvody na povinnou vojenskou službu, informovala dnes agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany. Na vojnu nastoupilo 120.000 lidí a úřady ujišťují, že nebudou nasazeni do války na Ukrajině.

"Občané povolaní k vojenské službě se do speciální vojenské operace na Ukrajině nezapojí a branci, kteří vojenskou službu ukončili, byli propuštěni a posláni domů," uvedlo ministerstvo obrany. Speciální vojenská operace je výraz, který ruští činitelé a oficiální média používají pro invazi na Ukrajinu.

Podzimní odvody mužů ve věku od 18 do 27 let k základní vojenské službě začaly v listopadu a byly o měsíc posunuté kvůli částečné mobilizaci, kterou ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v září. Podle prohlášení ministra obrany Sergeje Šojgua i Kremlu bylo povoláno do zbraně na 300.000 záložníků, podle některých ruských médií jich ale bylo výrazně více.