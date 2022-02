Ruské běžkyně ovládly na ZOH štafetu před Německem a Švédskem, Češky byly 13.

Čang-ťia-kchou (Čína) - Ruské běžkyně na lyžích ovládly na olympijských hrách v Pekingu štafetu na 4x5 kilometrů a slaví po šestnácti letech zisk zlatých medailí. Druhé dojely Němky, bronz braly po těsné finiši Švédky. Úřadující šampionky z Norska skončily páté.

Češky ve složení Tereza Beranová, Petra Nováková, Kateřina Janatová a Petra Hynčicová skončily třinácté a nevylepšily čtyři roky staré 11. místo z Pchjongčchangu. Hlavní ztrátu nabraly na prvním úseku, Beranová předávala s odstupem dvou minut a 47 vteřin na předposledním sedmnáctém místě.

"Jsou tu ty nejlepší a není to jen tak. Bylo těžké se jich udržet a ještě mi toho hodně chybí. Lyže byly fajn, když se ale celkově tělo sekne, nejde to. Je to i tou nadmořskou výškou," řekla po dojezdu novinářům Beranová.

Její kolegyně sice umístění vylepšily, i tak ale Češky skončily v olympijském závodě nejhůře v historii. Na olympiádě ve Vancouveru dojely také třinácté, po diskvalifikaci Polek se poté posunuly na dvanáctou příčku.

"S výsledkem nejsme spokojení, víme, že to mohlo být lepší. Zároveň ale nevnímám 13. místo jako propadák, protože s ohledem na konkurenci a podmínky by pro nás bylo úspěchem 10. místo,“ řekl trenér českých běžkyň Jan Franc.

Norky se musely obejít bez opory Heidi Wengové, která měla pozitivní test na koronavirus a na olympiádu neodcestovala. Její sestřenice Tiril Udnes navíc měla na prvním úseku pád a obhájkyně zlata nabraly další ztrátu. Norky byly po prvním úseku osmé, na vedoucí Rusky ztrácely 24,7 vteřin.

Hvězdná Therese Johaugová se sice posunula na třetí místo, vedoucí duo Německo, Rusko však stále drželo drželo náskok přes dvacet vteřin a výrazně se jim nepřiblížila ani Helene Marie Fossesholmová ve třetí části. V závěrečném úseku Ragnhild Hagaová neustála útok Švédky Jonny Sundlingové a Finky Kristy Pärmäkoskiové a doběhla pátá. Norky tak skončily na stejné příčce jako před osmi lety v Soči.

Češky postupně předstihly Estonsko, Kazachstán a Polsko a dojely třinácté. "Jsou tu extrémní vysokohorské podmínky, ve kterých bohužel někdy dojde k tomu, že negativně ovlivní výkon. To se dnes stalo u Terezy, která se od začátku necítila příliš dobře a pro vývoj závodu to bylo klíčové. Ostatní holky pak bojovaly, snažily se držet své tempo a dotahovat ztrátu před sebou. Jejich výkony proto hodnotím pozitivně," dodal Franc.

Běh na lyžích na ZOH:

Ženy - štafeta 4x5 km:

1. Rusko (Stupaková, Něprjajevová, Sorinová, Stěpanovová) 53:41,0, 2. Německo (Sauerbreyová, Henningová, Carlová, Krehlová) -18,2, 3. Švédsko (Dahlqvistová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová) -20,7, 4. Finsko -21,2, 5. Norsko -28,2, 6. USA -1:28,2, 7. Švýcarsko 3:00,5, 8. Itálie 3:39,5, 9. Kanada -3:39,9, 10. Čína -4:08,7, ...13. ČR (Beranová, Nováková, Janatová, Hynčicová) -5:51,6.