Ruská vojenská přítomnost v Sýrii by neměla být dočasná, řekl Asad

Moskva - Syrský prezident Bašár Asad prohlásil, že ruská vojenská přítomnost v Sýrii by neměla být dočasná a neměla by se omezovat jen na boj proti teroristům. V rozhovoru, který dnes zveřejnila ruská agentura RIA Novosti, Asad také řekl, že by uvítal návrhy na vytvoření nových ruských vojenských základen a zvýšení počtu ruských vojáků v Sýrii.

Interview poskytl syrský prezident po středečním jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu, kde vyjádřil podporu ruské válce proti Ukrajině.

"Předpokládáme, že pokud si Rusko přeje rozšířit základny či zvýšit jejich počet, je to technická či logistická otázka. Pokud je takové přání, počítáme s tím, že rozšíření ruské přítomnosti v Sýrii je dobré," řekl Asad.

Vojenskou spolupráci podle prezidenta posuzovali ministři obrany, ale konkrétně o základnách nehovořili; vojenské záležitosti jsou ale vždy utajovány, dodal.

"Pokud jde o politický aspekt, otázka vojenských základen by neměla být spojována s otázkou boje proti terorismu. Boj proti terorismu je aktuální téma, ale dočasné. Ruská vojenská přítomnost v jakékoliv zemi by neměla být založena na čemsi dočasném. Hovoříme o mezinárodní rovnováze a přítomnost Ruska v Sýrii má význam spjatý s rovnováhou ve světě," řekl Asad. Supervelmoci podle něj nemohou hrát globální roli na světové scéně, když omezí svou přítomnost jen na své území.

Rusko udržuje významnou vojenskou přítomnost v Sýrii. Přímé zapojení ruských sil do konfliktu od roku 2015 pomohlo Asadovi zvrátit vývoj války, která začala v roce 2011 po potlačení prodemokratického hnutí. Obě země plánují v nadcházejících týdnech podepsat dohodu o hospodářské spolupráci.