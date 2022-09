Ruská válka je návrat do doby imperialismu a kolonialismu, řekl Macron v OSN

New York - Ruská válka proti Ukrajině je návratem do "doby imperialismu a kolonialismu". V projevu na Valném shromáždění OS to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Jen dohoda, která bude respektovat mezinárodní právo, umožní podle něj obnovu míru na Ukrajině. V plamenném projevu Macron kritizoval Moskvu, která je stejně jako Francie stálým členem Rady bezpečnosti, za porušení univerzálních hodnot a zásad OSN.

"Musíme udělat vlastně jednoduchou volbu mezi mírem a válkou," uvedl Macron a vyzval k rozhodnému postoji proti ruské invazi i země mimo Evropu. "Rusko se rozhodlo svým chováním otevřít cestu k dalším dobyvatelským válkám," dodal Macron s tím, že válka na Ukrajině znamená pošlapání univerzálních hodnot, na kterých je založena OSN, a návrat do "doby imperialismu a kolonialismu".

Podle francouzského prezidenta imperialismus "dnes nepřichází ze západu". Hrozí, že v mezinárodních vztazích převáží právo silnějšího a rozdělení světa do bloků, uvedl Macron, který to odmítá ve jménu univerzálních hodnot OSN.

"Všichni víme, že jen dohoda respektující mezinárodní právo dovolí obnovu míru," řekl Macron. Západní země se podle něj snažily zachovat mír diplomatickým jednáním před začátkem války a po její vypuknutím pak podporou obrany ukrajinské svrchovanosti. Ve svém projevu Macron znovu odmítl "pseudoreferenda" o připojení k Rusku, která plánují Moskvou kontrolovaná a okupovaná území na jihovýchodě Ukrajiny.

"Je nutné vytvořit novou dohodu mezi Severem a Jihem (zeměkoule)," řekl rovněž na Valném shromáždění Macron. Vyzval ke konkrétním akcím ve prospěch ekologie, potravinové bezpečnosti či snížení nerovností. Poukázal na to, že pandemie covidu-19 a změny klimatu zvýšily potřebu solidarity mezi různými částmi světa. "Nedovolme, aby se množily konflikty bez řešení, a šíření zbraní hromadného ničení," řekl Macron.

V New Yorku dnes začala všeobecná rozprava 77. zasedání Valného shromáždění OSN. Na seznamu mluvčích je 150 šéfů států a vlád i ministrů zahraničí. Projev amerického prezidenta Joea Bidena je na programu ve středu dopoledne místního času, odpoledne pak má mluvit český ministr zahraničí Jan Lipavský a také britská premiérka Liz Trussová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Členské státy OSN minulý týden povolily Zelenskému, jehož země čelí ruské agresi, aby na Valném shromáždění OSN výjimečně vystoupil na dálku prostřednictvím videozáznamu.