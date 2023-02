Ruská ofenzíva skončí na jaře bez velkých úspěchů, předvídá ISW

Kyjev - Ruský prezident Vladimir Putin možná opět přecenil síly ruské armády, a proto její předpovídaný velký útok na východě Ukrajiny skončí předčasně v období jarních dešťů a nepovede k průlomu ve válce, předpovídají analytici amerického Institutu pro studium války (ISW).

"ISW nezpozorovalo žádné známky, že by ruské síly dostatečně obnovily svou bojovou sílu, aby porazily ukrajinské síly na východní Ukrajině a dobyly přes 11.300 kilometrů čtverečních neokupované části Doněcké oblasti, tedy více než 42 procent celkové rozlohy této oblasti, do března, jak údajně Putin svým vojskům nařídil," píše institut.

Ruská ofenzíva by podle amerických expertů mohla vyvrcholit během dubnového období dešťů, ne-li dříve, aniž by dosáhla operačně významných výsledků. To by mohlo podle ISW vytvořit příznivé podmínky pro ukrajinské síly, kterých by mohly využít při vlastní protiofenzívě koncem jara nebo v létě po zařazení západních tanků do svých jednotek.

Ukrajinští představitelé poslední dobou opakovaně varovali před možností, že Rusko znovu podnikne velký útok, aby zvrátilo situaci na bojišti. Naposledy ministr obrany Oleksij Reznikov varoval, že ruská ofenzíva by mohla začít již 24. února, tedy na výročí vpádu ruských vojsk do země. Na ruské přípravy k ofenzívě v podobě posilování vojsk a průzkumu na různých úsecích fronty upozornil ve čtvrtek také ukrajinský generální štáb.

ISW také poukázal na to, že ruské úřady zablokovaly internetové mobilní služby v okupované Luhanské oblasti, a to pravděpodobně ve snaze posílit bezpečnost a utajit rozmístění nových ruských jednotek. Ukrajinci totiž používali mobilní telefony ke shromažďování informací o ruských silách v okupované části Ukrajiny a posílali je ukrajinské armádě. Ruské síly se podle analytiků možná učí ze svých předchozích chyb a posilují ochranu soustředění ruských sil před velkou ofenzívou.