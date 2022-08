Ruská ekonomika kvůli sankcím ve druhém čtvrtletí klesla o čtyři procenta

Moskva - Ruská ekonomika ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů klesla v meziročním srovnání o čtyři procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnil ruský statistický úřad. Statistický úřad neposkytl žádné další podrobnosti. Podle analytiků byl pokles způsoben slabou spotřebitelskou poptávkou a následky sankcí.

Pokles hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí nebyl tak vysoký, jak se očekávalo. Analytici oslovení agenturou Reuters v průměru předpovídali propad o sedm procent. V prvním čtvrtletím se HDP zvýšil o 3,5 procenta.

Ruská ekonomika se začala propadat do recese poté, co Moskva koncem února vyslala své ozbrojené síly na Ukrajinu. To vyvolalo rozsáhlé sankce Západu, které se dotkly energetického a finančního sektoru, včetně zmrazení ruských rezerv v zahraničí, a způsobilo odchod desítek západních společností z ruského trhu. Druhé čtvrtletí bylo prvním celým čtvrtletím, kdy se do vývoje ekonomiky invaze promítla.

Analytici centrální banky očekávali, že HDP ve druhém čtvrtletí klesne o 4,3 procenta a ve třetím předpovídají propad o sedm procent. Centrální banka předpokládá, že ekonomika začne oživovat ve druhé polovině roku 2023.

Vzhledem k nestabilnímu politickému prostředí se ale oficiální prognózy hloubky ruské recese liší. Ministerstvo hospodářství v dubnu uvedlo, že HDP by mohl letos klesnout o více než 12 procent po loňském růstu o 4,7 procenta. Letošní pokles by znamenal nejhorší výkon od poloviny 90. let. Od té doby se ale prognózy zmírnily.

Centrální banka v dubnu očekávala pokles o osm až deset procent. Minulý měsíc však svoji předpověď revidovala, a čeká sníženi HDP o čtyři až šest procent.