Rus odmítl vydání na Ukrajinu a uvedl, že na Krymu jen hlídal v lese

Praha - Rus Alexandr Frančetti dnes u soudu odmítl, že by při anexi Krymu byl členem polovojenské organizace. Uvedl, že s dalšími civilisty hlídkoval v lese, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Soud muže ponechal ve vazbě. O přípustnosti jeho vydání na Ukrajinu rozhodne příští pátek.

Frančetti se svým vydáním nesouhlasí. "Do Sevastopolu jsem přijel v době, kdy podle tvrzení Ukrajiny už byl okupován - já používám, že to bylo spravedlivé navrácení do Ruské federace," prohlásil u pražského městského soudu s tím, že do oblasti přicestoval v únoru 2014. "Chtěl jsem zachránit svou rodinu a náš majetek, hrozilo nebezpečí válečného konfliktu," řekl.

Popsal, že dal dohromady skupinu lidí, kteří uměli stopovat v lese - například lesníky, turistické průvodce nebo archeology. Řekl, že kontrolovali, aby byl v lese klid a že se tak snažili zastavit extremisty nebo ozbrojené skupiny. Po některých jeho dalších výrocích ohledně situace v dané oblasti ho předsedkyně soudního senátu Blanka Bedřichová upozornila, že dehonestujcící vyjádření při zasedání nepřipustí.

Frančetti dále zkritizoval mezinárodní zatykač, který na něj Ukrajina vydala a na jehož základě ho zadržela česká policie. Podle něj dokument obsahuje řadu nepřesností. Opakovaně použil výraz "falzifikát" nebo "fikce". "Nikdy mi nepřišlo, že Česká republika může zadržovat lidi na základě obyčejných fejků," podotkl.

Rus, který má v Česku trvalý pobyt, také upozornil, že trpí revmatem. I proto odmítá vydání. "Na Ukrajině je situace s léčením revmatoidní artritidy příšerná, to je všem známo. V lepším případě to bude pomalé zabíjení," poznamenal.

Frančetti nebyl u soudu osobně, vypovídal z vazební věznice prostřednictvím videokonference. Bedřichová zmínila, že soudu dorazilo e-mailem několik výhrůžek, že v případě eskorty do soudní budovy by se mohl Frančetti stát terčem útoku. Při obsáhlé výpovědi mu dozorci rovněž z bezpečnostních důvodů ponechali na rukou pouta, ačkoliv je soud žádal o to, aby mu ruce uvolnili.

Za členství v polovojenské organizaci hrozí Frančettimu na Ukrajině dva až osm let vězení. V české vazbě je od loňského září. Pokud by městský soud označil jeho vydání za přípustné, může se Rus obrátit ještě na pražský vrchní soud. Konečné slovo ohledně extradice bude mít český ministr spravedlnosti.