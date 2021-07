Ruppert, Holý a Černochová měli nad Budějovicemi koncert v balonu

České Budějovice - Téměř hodinový koncert v horkovzdušném balonu odehráli ráno nad Českými Budějovicemi a okolím Matěj Ruppert, Roman Holý a Tereza Černochová ze skupiny Monkey Business. Čtyři balony vzlétly kolem 6:30 z náměstí Přemysla Otakara II.; v jednom kapela, v dalších osm diváků a technika. Byl to první ozvučený koncert v balonu v ČR, řekl ČTK organizátor Jan Hájek.

"Celé naše podnikání je založeno na tom, že přinášíme lidem jiný pohled na život a chceme, aby si ho ještě víc užívali. Od začátku pandemie nám bylo tohle všechno odepřeno, a chtěli jsme proto lidem vrátit naději, rozveselit je. Jsou kapely, které hrály v balonu, ale neměly to ozvučené reproduktory ven a neměly tam diváky, takže koncert tak, jak jsme ho postavili, je asi první taková záležitost na světě," řekl Jan Hájek.

Jeho firma Zážitky.cz vlastní dva velké horkovzdušné balony a napadlo ho využít je ke koncertu. Kvůli počasí ho museli přesunout ze středečního večera na dnešní ráno. "Létání v balonech je dost závislé na počasí. Byly bouřky. My sice pořádáme šílené věci ve vzduchu, ale nejsme magoři, abychom ohrožovali lidi a techniku," řekl Hájek k přesunu. Do balonu s hudebníky se musela vedle kapely, pilota, kameramana a zvukaře vejít také aparatura. To vše fungovalo bezdrátově díky velkokapacitním bateriím a odposlechům.

V balonu zpívali Černochová, Ruppert a Holý, kteří v trojici tvoří kapelu G-Point Hunters. První tóny zazněly na náměstí, po několika minutách pak balony odletěly. "Každou akci, která dokáže rozhýbat kulturu a vrátí lidem pocit normálnosti, vždycky rád podpořím. Tahle je navíc doslova tak ulítlá, že se na ni opravdu těším," řekl Ruppert. Tak brzy ráno jako dnes ještě nezpíval. Dnes vstával v 5:00.

"Nejsou to ideální podmínky. Jinak se moc těším, protože koncert v balonu nikdo nikdy nedělal, jsme první. Zároveň je hezká věc let v balonu: absolvoval jsem ho už, když jsme testovali, jak to bude fungovat, a je to opravdu velice, velice krásný zážitek. Kromě toho, že musí občas zaznít zvuk hořáku, zažíváte velice poklidný, tichý, všeobjímající pocit, že jste nad světem a vidíte ho z ptačí perspektivy jako ten pták. Neslyšíte nic jiného než ševelení větru, což se vám u jiného stroje stát nemůže," řekl ČTK Ruppert.

Kapelu G-Point Hunters založil před lety s Holým. Hudba je hodně taneční, založená na improvizaci. Holý měl dnes v balonu i malé klávesy.

Náklady na koncert byly stovky tisíc korun. Letělo osm diváků, z toho čtyři výherci různých soutěží. Vstupenka stála 5990 korun. Záznam koncertu odvysílají organizátoři večer na webu. Budějovice si firma vybrala z víc důvodů. "Máme rádi jižní Čechy, náš horkovzdušný balon jsme křtili v Krumlově, náš technický partner je z Českých Budějovic a takhle velké náměstí jinde nenajdete," řekl Hájek.