RunCzech chce vrátit do Prahy velké závody včetně maratonu a půlmaratonu

Praha - Navzdory pokračující pandemii koronaviru chce společnost RunCzech vrátit do Prahy velké městské závody, které se naposledy v tradičním formátu za účasti tisíců rekreačních běžců konaly v roce 2019. Příští rok by se měl půlmaraton uskutečnit 2. dubna, maraton 8. května a Grand Prix 3. září. V tiskové zprávě to dnes oznámili pořadatelé.

Termínů bylo za uplynulé dva roky několik, ale ani na jaře, ani v případných náhradních termínech na podzim se závody v Praze neuskutečnily. RunCzech z obvyklých silničních závodů pořádal jen regionální půlmaratony, kde závodí výrazně méně lidí. Navzdory aktuálním rekordním přírůstkům pozitivně testovaných v Česku organizátoři věří, že příští rok koronavirus jejich aktivity v Praze nezastaví.

"Nebojíme se covidových komplikací. Ukazuje se, že s nemocí už umíme jako společnost koexistovat bez lockdownů a omezování sportu, samozřejmě při dodržování základních protiepidemických opatření," uvedl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Tří pražských závodů na distancích od deseti kilometrů po maraton by se mělo dohromady zúčastnit 39.000 běžců. Tisíce lidí už mají zakoupené startovné z dřívějška, protože ho mohli převádět po opakovaném rušení závodů. Pořadatelé je budou kontaktovat, aby potvrdili svůj zájem. "O start v pražských závodech je tradičně obrovský zájem jak z Česka, tak ze zahraničí. Proto potřebujeme co nejdříve zjistit, zda si někdo z již registrovaných svou účast nerozmyslel. Teprve pak můžeme znovu otevřít registrace na uvolněné kapacity," řekl Capalbo.

Zatímco v Praze se maraton ani na podzim neuskutečnil, jinde se velké městské závody konaly. Běželo se například ve Vídni, v Londýně, Bostonu nebo New Yorku.