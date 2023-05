Rulíka na postu trenéra hokejistů Pardubic vystřídal Varaďa

Pardubice - Novým hlavním trenérem hokejistů extraligových Pardubic po odchodu Radima Rulíka byl jmenován Václav Varaďa. S klubem uzavřel dlouhodobý kontrakt až do roku 2028. Jeho asistenty budou Marek Zadina, jenž bude v této roli pokračovat, a nově Aleš Krátoška.

Východočeši tak ještě ve stejný den, kdy oznámili už po první sezoně ukončení spolupráce s Rulíkem, potvrdili na svém webu i jméno jeho nástupce. A tím spekulace z posledních dnů, podle nichž má Rulík zamířit do Sparty a navázat na dřívější úspěšnou spolupráci s Miloslavem Hořavou.

Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Varaďa, který je dvojnásobným mistrem světa z let 2000 a 2005 a má za sebou vedle jiného bohatou kariéru v NHL, v této sezoně nikde netrénoval. Vypomohl jen krátkodobě druholigovému Táboru. Předtím působil výhradně na střídačce Třince a reprezentačních výběrů do 18 a 20 let. Oceláře dovedl loni ke zlatému hattricku,

"Chci poděkovat Radimu Rulíkovi za práci pro Dynamo. Pod jeho vedením se do Pardubic vrátila extraligová medaile. Jdeme dál a přejeme Radimovi úspěch v další práci," uvedl majitel klubu Petr Dědek na webu.

Rulík přišel do Pardubic před rokem z Mladé Boleslavi, odkud jej Východočeši museli vyplatit, a jeho úkolem bylo dovést tým k úspěchu v play off. Dynamo, slavící letos sto let od založení klubu, vyhrálo základní část, v semifinále však prohrálo s Třincem 3:4 na zápasy.

Zkušený kouč, který měl smlouvu i na příští sezonu, vedl Dynamo v 63 soutěžních zápasech a 44 z nich tým vyhrál. Třinácti výhrami v řadě vytvořil klubový rekord a vyrovnal extraligové maximum. Na přelomu roku Rulík vedl juniorskou reprezentaci na mistrovství světa v Halifaxu, na kterém Česko získalo stříbrné medaile.