Hradec Králové - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) dnes po poledni zahájí stavbu téměř šestnáctikilometrového úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Již na jaře stavbaři začali stavět sedmikilometrový úsek ze Smiřic do Jaroměře. Oba úseky by měly být hotové do konce roku 2021. Jsou součástí stavby dálnice D11 od jejího současného konce v Hradci Králové na hranice s Polskem v Královci na Trutnovsku.

Stavbu úseku mezi Hradcem a Smiřicemi zdržel rozklad ekologického hnutí Děti Země proti vydání stavebního povolení na osmikilometrový úsek z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Stavbu nakonec odblokovala dohoda, kterou 29. srpna Děti Země uzavřely s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Na část z Předměřic do Smiřic ŘSD pravomocné stavební povolení mělo.

Součástí dohody mezi hnutím a ŘSD je například to, že při výstavbě technická opatření zajistí ochranu dřevin a porostů zeleně v okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být také ochráněni obojživelníci a plazi. ŘSD bude pravidelně měřit hlučnost na staveništi a do dvou let od zahájení výstavby ŘSD vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin.

Úsek Hradec Králové - Smiřice o délce 15,46 kilometru bude stavět sdružení vedené společností Eurovia, dalšími členy sdružení jsou firmy Metrostav a Swietelsky. Cena je 2,59 miliardy korun bez DPH. Navazující úsek o délce 7,15 kilometru ze Smiřic do Jaroměře staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.