Úsilné (Českobudějovicko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes začalo stavět část obchvatu Českých Budějovic, 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné-Staré Hodějovice. Bude součástí dálnice D3. Náklady jsou 5,28 miliardy Kč. S úsekem Staré Hodějovice-Třebonín, který už se staví, tvoří stavba obchvat Budějovic, který z města odvede tranzitní dopravu. Téměř celý úsek bude z takzvaného tichého asfaltu, který může snížit hluk proti běžnému asfaltu až o čtyři decibely.

Úsek Úsilné-Staré Hodějovice staví sdružení Hochtief, Colas, M-Silnice, hotový má být v září 2022. Zahrnuje 999,5 metru dlouhý tunel Pohůrka. Bude hloubený. Ředitelka jihočeské pobočky ŘSD Vladimíra Hrušková a předseda představenstva firmy Hochtief Tomáš Koranda ČTK řekli, že na úseku jsou již přeložené některé sítě, shrnutá ornice a zábrany kvůli migraci žab.

Obchvat dlouhý 20 kilometrů chce ŘSD zprovoznit v roce 2022. "V intenzivní přípravě jsou i zbývající úseky dálnice D3," uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Příští rok chce ŘSD začít hledat stavitele navazujícího úseku mezi Třebonínem a Kaplicí.

Podle Korandy plní stavba úseku Úsilné-Staré Hodějovice všechny nároky na snížení hlukové zátěže. "Téměř na celé trase bude položen takzvaný tichý asfalt, který při správné údržbě snižuje hladinu hluku až o čtyři decibely. Podél trasy, v místech, která jsou blízko obytných území, budou protihlukové stěny v délce téměř pět a půl kilometru," řekl ČTK Koranda.

Na jihu Čech teď stát staví téměř 40 kilometrů D3. V části obchvatu Úsilné-Staré Hodějovice je 183 stavebních objektů. Na konci úseku objevili archeologové sídliště z doby bronzové i zbytky středověkých obydlí.

Druhou část obchvatu Budějovic začalo ŘSD stavět 29. března. Část Hodějovice-Třebonín je dlouhá 12,5 kilometru, cena je sedm miliard korun, staví italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je asi 50 kilometrů.

ŘSD teď v ČR staví 139 kilometrů nových dálnic a 63 kilometrů silnic I. třídy. Zároveň modernizuje 52 kilometrů dálnice D1.