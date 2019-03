Opatovice nad Labem (Pardubicko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem - Časy. Za 12,6 kilometru zaplatí 3,389 miliardy korun bez DPH. V prosinci už začala výstavba navazujícího úseku Časy - Ostrov. Dokončení obou prvních částí D35 se plánuje počátkem roku 2022, měřit budou 27 kilometrů.

"Společně se sousedním úsekem mezi Časy a Ostrovem máme aktuálně v realizaci 27 kilometrů dálnice D35, které zprovozníme v jednom roce. Právě část mezi Hradcem Králové a Mohelnicí je tím nejdůležitějším úsekem celé D35, neboť po dokončení bude společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1," řekl k zahájení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Úsek Opatovice - Časy se napojuje na tříúrovňovou křižovatku u Opatovic a úsek Sedlice - Opatovice, který umožňuje napojení D35 na dálnici D11. Úsek Opatovice - Časy zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů počítá se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami Rokytno a Časy, na trase budou i čtyři okružní křižovatky. Stavebníci upraví i několik kilometrů navazujících silnic první až třetí třídy. V soutěži na výstavbu uspělo sdružení firem Strabag, M - Silnice a SMP CZ.

Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Zároveň se má po jejím otevření výrazně ulevit městům a obcím na trase současné silnice první třídy číslo 35, která dnes z velké části slouží tranzitní dopravě. V Pardubickém kraji obejde Vysoké Mýto a Litomyšl. Novou trasu by mohli využívat řidiči jedoucí z Prahy do Olomouce a Ostravy. Jeli by nejdříve po D11, u Opatovic by najeli na D35, po níž by se dostali až do Lipníku nad Bečvou. Tam by se napojili na D1 do Ostravy. Odlehčila by se tak trvale přetížená D1 mezi Prahou a Brnem.