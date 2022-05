ŘSD otevřelo sjezd a nájezd u Písnice, uleví při uzavírce Barrandovského mostu

Praha - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes ráno otevřelo sjezd a nájezd na Pražský okruh u Písnice. Uleví při uzavírce a omezeních na Barrandovském mostě, které začnou v polovině května, a také při nynější uzavírce Břežanského údolí. Novinářům to řekli mluvčí ŘSD Jan Rýdl a mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Řidiči teď mohou ve směru na Brno sjíždět z Pražského okruhu na čtvrtém kilometru u Písnice a najíždět na okruh ve směru na letiště. "My to otvíráme už teď, aby si někteří řidiči mohli najít tu svou cestu," uvedl Rýdl. Lidé tak podle něj budou mít více času si "osahat", kudy bude možné Barrandovský most objet. "Tím, že se otevřel tento nájezd a sjezd, tak se citelně uleví řidičům, kteří jezdí do okolních obcí, zejména kolem Dolních Břežan," doplnila Kučerová.

Oprava pražského Barrandovského mostu začne v pondělí 16. května. Víkend před ním začnou silničáři vyznačovat objížďky a dopravní omezení. První fáze oprav zahrnuje rekonstrukci nájezdové rampy ze Strakonické ulice a jižní části tzv. mostovky, tedy horní konstrukce mostu. Při opravě bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Prahu 4 a jeden jízdní pruh bude převeden do protisměru. Letošní část rekonstrukce má trvat 110 dní, další fáze budou pokračovat v příštích letech. Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140.000 aut.

Silnici a most v Břežanském údolí středočeští silničáři uzavřeli v březnu kvůli havarijnímu stavu. Vede z Dolních Břežan na pražskou Zbraslav. Most je podemletý a hrozí pád opěrné zdi a utržení silnice. Termín dokončení prací se podle Kučerové zatím nedá určit, situaci komplikuje nejistota ohledně dodávek stavebních materiálů, řekla dnes ČTK. Předběžně to měl být konec letošního listopadu. Původně plánovali středočeští silničáři, že by oprava v Břežanském údolí začala až po dokončení první etapy prací na Barrandovském mostu, avšak stav mostu v Břežanském údolí neumožnil jeho další užívání.

Sjezd a nájezd u Písnice bude řidičům sloužit dočasně, zatím je plán do konce letošního listopadu a v příštím roce by měl opět sloužit po dobu omezení na Barrandovském mostu. Trvalé užívání sjezdu je podle Rýdla podmíněné vybudováním obchvatu Písnice, kterou požaduje městská část Slivenec. Bez něj se obyvatelé z okolí obávají nárůstu dopravy, avšak nyní se podařilo vyjednat alespoň dočasné užívání.

ŘSD v souvislosti s omezením provozu na Barrandovském mostě koordinuje s pražskými i středočeskými silničáři další opravy a údržbu, začalo s tím už v uplynulých dvou letech. Například plánované práce na Pražském okruhu včetně tunelů nechalo udělat ŘSD před začátkem rekonstrukce Barrandovského mostu.