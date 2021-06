Rozvolnění v kultuře se sjednotí s ostatními oblastmi za týden

Praha - Pravidla rozvolnění protiepidemických opatření v kultuře by se měla s ostatními oblastmi sjednotit příští pondělí, řekl novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Zaorálek minulý týden kritizoval to, že změny v pravidlech rozvolňování kulturu diskriminují oproti ostatním oblastem, například návštěvníkům restaurací.

"Obecně jsme (s ministrem kultury ve shodě) a já jsem zadal - a byl jsem o tom přesvědčen už v minulém týdnu i na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že musíme udělat obecně revizi těch opatření tak, abychom je více sjednotili," řekl Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády. "To se týká i kultury. Kolegové na ministerstvu zdravotnictví na tom teď pracují a chtěl bych předložit revizi opatření na příští vládu," řekl.

"Výsledek je ten, že od 7. června budeme moci rozšířit počet lidí venku na 2000 a uvnitř na 1000," uvedl po jednání s Vojtěchem Zaorálek. Naplnit by se podle něj měla i předchozí dohoda, že například v kinech bude možné prodávat občerstvení, protože jsou otevřené interiéry restaurací. Páteční rozhodnutí vlády bylo podle Zaorálka pro kulturu diskriminační.

"Podmínky pro kulturu mají být stejné jako pro jiné činnosti. Stejné nároky na testy, stejné požadavky na provozovatele, stejná omezení pro prodej občerstvení nebo knížek a programů. Jít do divadla s respirátorem při povolené poloviční obsazenosti sedadel není nebezpečnější než jít na pivo do restaurace, kde jsou obsazeny všechny židle, sdělil dnes ČTK ředitel Národního divadla Jan Burian. Ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel Stanislav Moša uvedl, že je znepokojivé, jak nerovně se v rámci rozvolňování přistupuje dlouhodobě ke kultuře a že kultura nemůže doplácet na svůj "kultivovaný přístup".

Zaorálek v pátek po jednání vlády uvedl, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová podle něj porušila dohody o rozvolňování. Vadilo mu například to, že v restauracích bez omezení jejich kapacity se "bude do rána popíjet s jakkoliv provedeným testem", zatímco do divadel a na koncerty budou muset lidé v té samé době chodit jen s respirátorem, testem provedeným profesionálním zdravotníkem nebo se složitě testovat na místě před akcí.

Restaurace mohou otevřít své vnitřní prostory ode dneška. Hostů může být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu mohou sedět nejvýše čtyři hosté, nutné je dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Povinné jsou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.