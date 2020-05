Rozvojová banka schválila podporu 1500 podnikatelům za 10 mld. Kč

Praha - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila v programech COVID ke 14. květnu podporu pro zhruba 1500 podnikatelů za více než deset miliard korun. Nejčastěji pomoc míří do sektoru maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpají živnostníci a firmy s méně než 50 zaměstnanci. Vyhodnocování žádostí v programu COVID II a COVID Praha pokračuje. ČTK o tom informovala mluvčí banky Marie Lanfantová.

Živnostníci a malí podnikatelé nejčastěji žádali o půjčky 4,5 milionu korun, středně velké podniky čerpají úvěry většinou 8,5 milionu korun. Největší objem podpory se dostává podnikatelům v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji.

"Často diskutovaná oblast cestovního ruchu spolu s doplňujícími službami je třetím nejvíce podporovaným odvětvím. Deset procent z celkového počtu podpořených podnikatelů působí v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb nebo provozuje cestovní kanceláře či agentury," doplnil předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

ČMZRB podnikatelům poskytuje podporu také v rámci svých standardních služeb. Malí a střední podnikatelé od ní mimo programy COVID získali sedm miliard korun. Spolu s programy COVID to představuje tři čtvrtiny objemu poskytnuté bankou za celý loňský rok, který byl pro ČMZRB rekordní.

V první vlně programu COVID pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem bylo přijato přes 3200 žádostí, uspělo zhruba 200 firem. COVID II je pro žadatele úspěšnější. Řádně podaných žádostí v objemu kolem 15 miliard korun ČMZRB přijala 4900, podporu k 14. květnu schválila pro téměř 1200 podnikatelů za 8,5 miliardy korun. Finálně ovšem vyřídila 1700 žádostí. "Od žádosti odstoupilo 200 podnikatelů zpravidla z důvodu neposkytnutí úvěru komerční bankou, přes 300 žádostí bylo zamítnuto z důvodu nesplnění programových podmínek, jako je například nesplnění definice malého a středního podniku, vyčerpaný limit ve veřejné podpoře nebo se jednalo o podnik v obtížích," uvedla Lafantová. V případě programu COVID Praha bylo řádně podáno 408 žádostí, schválena podpora byla pro více než 90 podnikatelů v objemu 712 milionů korun. Finálně banka podle Lafantové vyřídila téměř 110 žádostí, kdy jich 15 bylo zamítnuto.

Připravuje se COVID III, jehož schválení by měla v pondělí projednat vláda. Vyčleněno do něj je 150 miliard korun. ČMZRB bude moci ručit za úvěry v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun.

Podpoření podnikatelé dle oborů:

Maloobchod a velkoobchod 36,5 % Zpracovatelský průmysl 30,5 % Ubytování, stravování, pohostinství 8,5 % Další obory(např. kultura, vzdělávání) 7,5 % Stavebnictví 6 % Doprava a skladování 6 % Administrativní a podpůrné činnosti 2,5 % Profesní, vědecké a technické činnosti 2,5 %

Podpoření podnikatelé dle krajů:

Jihomoravský kraj 15 % Moravskoslezský kraj 12 % Středočeský kraj 10 % Plzeňský kraj 7,5 % Praha 7,5 % Zlínský kraj 7 % Olomoucký kraj 7 % Královéhradecký kraj 7 % Pardubický kraj 7 % Jihočeský kraj 7 % Kraj Vysočina 4 % Liberecký kraj 3,5 % Ústecký kraj 3,5 % Karlovarský kraj 2 %

Zdroj: ČMZRB