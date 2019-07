Rozsudek ve sporu rodičů s nemocnicí kvůli porodu bude za týden

Olomouc - Rozsudek v několika let trvajícím soudním sporu rodičů s Fakultní nemocnicí Olomouc kvůli údajně nepovedenému porodu z října 2010 vynese olomoucký okresní soud příští týden ve středu. Soudce Libor Brokeš o tom rozhodl dnes po dokončení dokazování a závěrečných řečech. Kauza se týká holčičky, která se před devíti lety narodila v nemocnici s poškozeným mozkem. Rodiče za to viní porodníky a jejich špatný postup a žádají jako odškodnění 16,9 milionu korun. Zástupci nemocnice pochybení odmítají.

Právní zástupce rodiny, která na nemocnici podala žalobu, dnes vyjádřil přesvědčení, že žalobě musí soud vyhovět. Poukázal na chybu při odhadu velikosti plodu i na to, že byla použita zakázaná metoda, kdy porodník tlačí loktem na břicho rodičky. "Bylo jí tlačeno na břicho v době, kdy jí nebyla monitorována děložní činnost. Postup personálu byl nesprávný, náležitá odborná úroveň zde dostala hodně na frak," uvedl obhájce.

Podle právního zástupce nemocnice se však žádná pochybení neprokázala. "Podle našeho názoru jde o vytržené skutečnosti, laicky hodnocené a jde o laické závěry," uvedl zástupce fakultní nemocnice. Podotkl, že za posledních sedm let byly vypracovány tři znalecké posudky, které jednoznačně mluví v jejich prospěch. "Za těch sedm let se tady bavíme o odborných věcech, kterým nerozumíme, protože nejsme gynekologové. Ale zejména bych chtěl uvést, že jde o holčičku, která by v tuto chvíli mohla chodit do třetí třídy," uzavřel dnešní závěrečné řeči otec dítěte Vlastimil Blaťák.

Kauzu projednávají soudy sedmým rokem. Okresní soud v březnu před dvěma lety žalobu rodinu zamítl, případ mu však v říjnu 2017 vrátil krajský soud. Jednání u okresního soudu bylo nařízeno až půldruhého roku poté, kvůli změně soudce okresního soudu se navíc veškeré dokazování muselo provést znovu.

Kauza je v Olomouckém kraji jedním z největších a nejdéle trvajících soudních případů kvůli podezření na zanedbání zdravotní péče.