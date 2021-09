Rozšířený senát NSS musí zodpovědět, zda je celé Česko ohniskem covidu-19

Brno - Otázkou, zda lze celé Česko považovat za ohnisko šíření nemoci covid-19, se musí zabývat rozšířený senát Nejvyšší správní soud (NSS). Jeho rozhodnutí je klíčové pro výklad kompetencí ministerstva zdravotnictví mimo nouzový stav. Na rozšířený senát se obrátil jeden ze tříčlenných senátů, který nesouhlasí s dosavadními rozhodnutími NSS, podle kterých už na konci jara Česko nebylo jedním velkým ohniskem, a ministerstvo tedy nemohlo při vyhlašování některých opatření nacházet oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Takzvané předkládací usnesení je k dispozici na webu soudu.

Podle senátu, který se chce odchýlit od dosavadní judikatury, se covid-19 liší od většiny ostatních nákaz, které se daří udržet a regulovat v lokálních ohniscích, případně jejich šíření zcela zastavit, třeba jako u koronaviru MERS.

"Oproti němu se z koronaviru COVID-19 (odborně SARS-CoV-2) stalo onemocnění pandemické povahy, které se velmi rychle rozšířilo do celého světa, přičemž jeho infekčnost se neustále zvyšuje v důsledku vzniku několika mutací, vyžádalo si značný počet obětí na životech a hospitalizací, což jsou všeobecně známé skutečnosti stejně jako fakt, že masový výskyt této nemoci byl zaznamenán ve všech oblastech České republiky," stojí v usnesení.

Senát s předsedou s Jiřím Pallou se domnívá, že v květnu a znovu i nyní je ohniskem nákazy celé území ČR, což dává ministerstvu zdravotnictví pravomoc rozhodovat o některých plošných zákazech a omezeních podle zákona o ochraně veřejného zdraví, aniž by muselo v každém opatření prokazovat, že podezřelým z nákazy je prakticky každý Čech. Jde například o regulaci stravovacích služeb, pro kterou není opora ani v pandemickém zákoně. Pokud by rozšířený senát dal za pravdu Pallovi a jeho kolegům, znamenalo by to zlom v dosavadní judikatuře NSS.

"Dosavadní rozhodovací činnost NSS státu bez vyhlášení nouzového stavu znemožnila epidemii onemocnění COVID-19 účinně čelit a chránit životy a zdraví jeho obyvatel," stojí v usnesení. V podstatě tak podle Pallova senátu nutí stát k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, pokud se zhorší pandemická situace.

Navrhující senát zároveň upozornil na to, že krizová opatření během nouzového stavu jsou pod menší kontrolou soudní moci. Hlavní kompetenci má Ústavní soud, na který se ale může obracet jen omezený okruh navrhovatelů, zejména skupiny poslanců a senátorů.

V rozšířeném senátu zasednou bývalý předseda NSS Josef Baxa, současná místopředsedkyně Barbara Pořízková a soudci Filip Dienstbier, Zdeněk Kühn, Petr Mikeš, Aleš Roztočil a Karel Šimka.