Rozšíření mýta o nové úseky je připraveno, přibudou noví dopravci

Praha - Novoroční rozšíření mýta o více než 860 kilometrů silnic první třídy je připraveno. Do systému se budou muset zřejmě přihlásit zcela noví dopravci, kteří zatím mýto nevyužívali. Nemělo by však jít o velký počet. Zatím se do mýta zaregistrovalo 380.000 vozidel. Stále zbývá podle odhadů přihlásit 78.000 aut, jde však zřejmě hlavně o vozy dopravců, kteří do Česka jezdí spíše nepravidelně. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí správce mýta společnosti CzechToll Miroslav Beneš. Výběr z nového mýtného do dnešního rána činil 640 milionů korun.

Mýtný systém, který byl spuštěn 1. prosince, tak má za sebou nejkritičtější období, během Vánoc provoz pravidelně slábne. V současnosti nejsou hlášeny větší komplikace v dopravě a systém podle provozovatele funguje bezchybně. Od startu systému vydal CzechToll převážně na hranicích přes 80.000 palubních jednotek. Společnost i přes poměrně stabilní situaci zatím nadále nechává na vybraných hraničních přechodech mobilní registrační místa v automobilech.

Výběry z nového satelitního systému jsou zatím podobné jako u staré mikrovlnné technologie. U té bylo loni v prvních 19 dnech vybráno asi o 22 milionů korun méně, tehdy však toto období zahrnovalo o jeden víkendový den navíc, kdy jsou výběry tradičně nižší.

Od 1. ledna začne mýto fungovat i na dalších více než 860 kilometrech silnic první třídy. Celkově tak mýto bude na 2300 kilometrech dálnic a silnic. CzechToll na nových úsecích rozmístil 11 kontrolních bran. Do systému by měli přibýt zcela noví dopravci, kteří zpoplatněné úseky zatím nepoužívali. CzechToll však neočekává, že by měly nastat nějaké problémy. Dopravci se mohou registrovat přes webové stránky mytocz.eu, na více než 200 obchodních místech, přes vydavatele tankovacích karet nebo na 15 regionálních pobočkách Hospodářské komory ČR.

Nové mýto funguje prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.