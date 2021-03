Rozšíření JIP bez adekvátního vzdělávacího programu povede ke zhoršení kvality péče

Lékař Martin Balík působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je vědeckým sekretářem České společnosti intenzivní medicíny, předsedou ultrazvukové sekce ČSARIM, členem vědeckého výboru Euro-ELSO (Extracorporeal Life Support Organisation) a členem výboru EDEC (Eu Diploma in Echocardiography) při ESICM (Eu Society of Intensive Care Medicine). Má mezinárodní a české postgraduální vzdělání v intenzivní medicíně, doktorát v biochemii a patobiochemii na Univerzitě Karlově.

Jak změnil uplynulý rok váš obor?

Minulý rok můj obor, tedy intenzivní medicínu, značně zviditelnil. A to v dobrém i špatném slova smyslu. Záplava pacientů s těžkými formami covidu-19 vedla k rozšiřování lůžek intenzivní péče v nemocnicích, pořizování nových přístrojů a improvizování v personálním zajištění. To především proto, že momentální požadavky na péči nebyly a nejsou doprovázeny adekvátním vzdělávacím programem pro obor intenzivní medicína (IM), který ministerstvo v jeho nové, a bohužel populisticky zkrácené podobě schválené všemi společnostmi na jaře 2019 stále nehodlá vyhlásit. V nemocnicích často nejsou zavedeny systémy koordinace lůžkové péče včetně intenzivní a standardní, systémy časného varování a plánování péče pro zhoršující se pacienty. Personál jednotek intenzivní péče, který nebyl na podobné kazuistiky zvyklý, protože je pro jejich raritu vždy včas předal do specializovaných center, se řadu věcí učil „za chodu“. Výsledkem jsou vedle některých mediálních výkřiků stresovaných zdravotníků dosud neznámá čísla z české intenzivní péče. V budoucnosti je dále možné, že rozšíření jednotek a přístrojové techniky bez adekvátního vzdělávacího programu pro obor IM a bez systemizace jednotek intenzivní péče povede ke zhoršení kvality péče v nemocnicích. To může být spojeno i s nízkou finanční efektivitou pro celý zdravotnický systém, protože intenzivní péče zaujímá sice jen 8-10 % lůžkového fondu nemocnic, zároveň ale konzumuje až 45 % nákladů na hospitalizace. Jinými slovy, špatně vedená intenzivní péče bude nemocnice finančně potápět.

Máte nějaký osobní zážitek nebo nějaké zjištění, které byste bez covidu-19 neměl?

Je možné, že vlastnosti plicního postižení při SARS-CoV-2 a přestavba plic změní paradigma umělé plicní ventilace směrem k širším aplikacím mimotělních metod výměny plynů. Doslova z vědeckého hlediska fascinující zánět cévní stěny a změny ve srážení krve jsou jedním z klíčů k pochopení toho, co se u nejtěžších forem covidu-19 s pacienty děje. Podobně imunitní odpověď na SARS-CoV-2 společně se změnami ve srážení krve etabluje novou diagnostickou jednotku virová sepse s dopadem na antiinfekční terapii, modulaci zánětlivé odpovědi a také např. pro užití mimotělního oběhu. Můj hlavní negativní zážitek v osobní rovině je selhání politiků a extrémy (plus i mínus) v epidemiologických opatřeních. Za jejich největší oběť považuji výpadek ve vzdělávání dětí ve věkovém rozmezí 9-19 let.

Co čekáte od budoucnosti?

Očekávám světlo na konci tunelu, tj. kombinací promořenosti a proočkovanosti se dostaneme do situace, kdy opět budeme brát PCR testy jen jako screening a nikoli diagnózu, nebo jak nám někdo chce vnutit dokonce jako „chorobu“. Jinými slovy, všichni budeme sem tam PCR pozitivní, ale nic nám to nebude dělat, protože kolonizace není infekce. Dosud nezveřejněných výsledků české intenzivní péče se začínám trochu bát. Více než 10 let pracuji ve výzkumně vzdělávacím programu pro dvě evropské společnosti (ESICM a Euro-ELSO), myslím, že by bylo více než vhodné nabídnout určité know-how i české intenzivistické komunitě. Tím odpovídám částečně i na otázku 1. výše.