Rozpočtový výbor doporučil zrušit daň z nabytí nemovitosti

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit zrušení daně z nabytí nemovitostí. Návrh poslancům předložila vláda, o zrušení daně se již několik let snaží opoziční strany. Stát na této dani ročně vybere až 13 miliard korun. Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující.

Daň z nabytí upravuje zákonné opatření Senátu z roku 2013. Předchozí návrhy zrušit toto opatření a s ním i tuto daň ve Sněmovně neuspěly, a to ani loni, kdy to navrhl přímo Senát.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je tato daň velmi nespravedlivá, protože ji platí jenom občané. Například firmy ji můžou obejít tím, že koupí nemovitost formou nákupu podílu v jiné firmě a podle ministryně se to nedá legislativně vyřešit.

Návrh také do budoucna zruší možnost odečítat si zaplacené úroky z hypotéky od základu daně. Možnost odečítat zaplacené úroky zůstane sice i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Odečítat úroky už nebude možné u úvěrů poskytnutých od 1. ledna 2022. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že návrh je jednak v souladu s vládním programem ohledně rušení daňových výjimek a jednak přispívá ke zjednodušení daňového systému. Někteří poslanci ale chtějí možnost odpočtu úroků zachovat i do budoucna a nerušit ji.

Zároveň vláda prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.