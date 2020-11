Rozpočtový výbor doporučil schválit základní parametry rozpočtu

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně, aby schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Nejde o schválení celého rozpočtu, ale jeho příjmů, výdajů, schodku a jeho vypořádání. Vláda předkládá návrh se schodkem 320 miliard korun. Na příjmech má stát vybrat 1488 miliard korun a na opačné straně vydat 1808 miliard.

Výbor odmítl návrh poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka, aby výbor doporučil vrátit vládě návrh rozpočtu k přepracování. Vláda podle něj měla do 20 dnů vypracovat nový návrh a zohlednit daňové dopady změn v daňovém balíčku a změny v makroekonomické predikci vyvolané epidemií covidu-19.

Letošní schválený schodek byl původně 40 miliard korun. Vláda ho ale postupně navýšila až na 500 miliard korun. Důvodem byla podle ní nutnost reagovat na ekonomické dopady pandemie koronaviru, která rozpočet připravila o část jeho příjmů, a naopak si vyžádala neplánované výdaje.

Navržený rozpočet na příští rok nepočítá zatím se zrušením superhrubé mzdy, které vláda předpokládá. Jde o zdaňování hrubé mzdy navýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Ve Sněmovně je již několik návrhů, poslanci o nich mají rozhodovat do konce roku.

Rozpočet počítá s růstem ekonomiky o 3,9 procenta, zatímco pro letošek by se měla propadnout o 6,6 procenta. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslancům řekla mimo jiné, že rozpočet přináší rekordní objem investic do fyzické infrastruktury, rozvoje digitalizace, dorovnává platy ve školství a výrazně posiluje peníze do zdravotnictví.

Opozice jako v předchozích letech rozpočet kritizovala. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) řekl, že na rozdíl od dřívějších let nebude tentokrát navrhovat vrácení rozpočtu vládě k přepracování, a bude pouze hlasovat proti němu. Rozpočet je podle něj mimo jakoukoli ekonomickou realitu a číslo na straně příjmů není pravdivé. Z jeho pohledu se takovýto rozpočet schválit nedá a není schopen navrhnout ani jeho nápravu. Ministerstvo financí by se mělo zamyslet nad tím, jakým způsobem přistupuje k sestavování státního rozpočtu," poznamenala Věra Kovářová (STAN)

Poslanec KSČM Jiří Dolejš však podotkl, že v tuto chvíli poslanci nemůžou dělat s rozpočtem zázraky, nad základními parametry rozpočtu podle něj visí otazníky a poslanci se k nim budou muset vracet. Upozorňoval například na to, že ještě není schválen daňový balíček, kde jsou výrazné návrhy na změny v daních.