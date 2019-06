Rozpočtová rada zveřejní zprávu o udržitelnosti veřejných financí

Praha - Členové Národní rozpočtové rady dnes představí v pořadí druhou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Cílem zprávy je zhodnotit, jakým způsobem by se v následujících 50 letech pravděpodobně vyvíjely české veřejné finance, pokud by bylo zachováno stávající nastavení daňového systému a výdajů. Letošní zpráva bude obsahovat také srovnání s loňskou verzí.

Podle první zprávy rady z loňského října české veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). Zpráva uvádí, že nepříznivému vývoji by bylo možné zabránit zvýšením daní, posunutím věku odchodu do důchodu nebo snížením důchodů vzhledem k průměrné mzdě.

Zprávu tehdy kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO), označil ji za neseriózní. Rada by měla podle něj prezentovat veřejnosti své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit lidi. Za ne zcela korektní ji označilo i ministerstvo financí. Samotná zpráva v úvodu uvádí, že hlavním cílem zprávy je, "aby scénář, který je jejím výsledkem, nakonec nebyl naplněn".