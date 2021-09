Rozpočtová rada zveřejní čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí

Praha - Národní rozpočtová rada dnes zveřejní pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí a nastavení rozpočtové politiky. V poslední zprávě z června rada konstatovala, že plánovaná konsolidace veřejných financí tak, jak ji chystá ministerstvo financí, je nedostatečná. Výpočty Národní rozpočtové rady ukazují, že dosažení tzv. dluhové brzdy ve výši 55 procent hrubého domácího produktu (HDP) nastane pravděpodobně již v roce 2024.

Rada v červnu dále uvedla, že jsou navíc přijímána a navrhována další daňová a výdajová opatření, která dodatečně zvyšují již existující nerovnováhu veřejných financí, což je podle rady nezodpovědné. Konsolidaci nebude možné uskutečnit pouze omezováním veřejných výdajů a bude nutné i významně zvýšit zdanění, upozornila rada.

Podle nejnovější srpnové prognózy ministerstva financí veřejné finance letos skončí ve schodku 7,7 procenta HDP. Příští rok by měl schodek klesnout na pět procent. Schodek by měl podle ministerstva klesat i v dalších letech, a to až na 4,1 procenta v roce 2024. Loni deficit veřejných financí činil 6,1 procenta HDP. Celkový veřejný dluh by měl podle ministerstva financí stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na letošních 43,5 procenta HDP. V roce 2022 by měl stoupnout na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,8 procenta HDP v roce 2024. V případě plánovaných úspor, úpravy spotřebních daní, revize zdanění globálních firem a pokračování redukce daňových výjimek by deficit veřejných financí klesl do roku 2024 na 3,4 procenta HDP a celkový dluh by stoupl na 50 procent HDP.