Rozpočtová rada uvítala snahu zpomalit tempo zadlužování

Praha - Národní rozpočtová rada uvítala snahu vlády zpomalit tempo zadlužování státu. Objem navrženého konsolidačního balíčku odpovídá ekonomické i fiskální situaci země, uvedla rada v prohlášení zaslaném ČTK. Zároveň varovala před snahou poslanců balíček při projednávání ve Sněmovně změkčit.

Navrhovaný rozsah rozpočtové konsolidace by podle rozpočtové rady neměl ohrozit ekonomické oživení. Zároveň má potenciál nastolit pozitivní rozpočtové trendy do budoucnosti, pokud bude nastoupená konsolidační trajektorie udržena, uvedla rada. Rozložení nové daňové zátěže do přímých i nepřímých daní považuje za vhodné, ocenila také rušení daňových výjimek.

"Pozitivně lze též hodnotit úpravu sazeb DPH, která by měla vést k mírnému snížení daňové zátěže a zjednodušení systému. Výhody tohoto kroku tak převažují reziduální riziko, že v podmínkách stále vysoké inflace může dojít díky několika málo položkám ke zvýšení vnímané či skutečné inflace celého spotřebitelského koše," uvedla rada.

Rada rovněž vítá to, že úspory na výdajové straně rozpočtu se přímo nedotýkají investičních výdajů. Otázkou ale podle ní zůstává, nakolik bude udržitelné plánované snížení mzdových nákladů ve vládním sektoru, pokud to nebude jasně spojeno s omezením počtu tabulkových míst.

"V případě tzv. národních dotací NRR upozorňuje, že jejich dominantní část v případě kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu tvoří platby za obnovitelné zdroje. Pokud dojde k jejich redukci, bude nutné se zřejmě vrátit k systému z předešlých let, kdy byly placeny jednotlivými spotřebiteli elektrické energie," uvedla také rada. Rušení dotací by mělo být dominantní položkou úspor, dotace v resortu ministerstva průmyslu by se měly snížit o 20 miliard korun.

Vládní konsolidační balíček počítá se snížením deficitu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 54,4 miliardy korun. Celkem by se za dva roky měly výdaje státu snížit o 78,3 miliardy korun, zatímco příjmy by měly vzrůst o 69,2 miliardy korun. Rozpočtová rada upozornila na to, že dopad na deficit v příštím roce bude zřejmě nižší než 95 miliard korun, protože zároveň porostou některé zákonem stanovené výdaje, například na obranu.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.