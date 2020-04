Rozpočtová rada odhadla schodek veřejných financí na 4,3 pct. HDP

Praha - V případě, že ekonomika letos klesne v souladu s odhady ministerstva financí o 5,6 procenta, bude schodek veřejných financí letos 4,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je přibližně 240 miliard korun. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Národní rozpočtová rada.

Podle odhadů ministerstva financí v dubnové makroekonomické predikci by se veřejné finance měly letos dostat do schodku 4,1 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP. Podle pravidel EU by schodek neměl přesáhnout tři procenta HDP.

Rada upozornila, že výpadek daňových příjmů by tak letos měl činit zhruba 165 miliard korun. Výpadek se totiž podle rady pohybuje kolem 21 miliard korun za každý procentní bod, o který se sníží tempo růstu ekonomiky. Při propadech o více než pět procent přitom podle rady již lze ale očekávat silnější pokles příjmů při tomto poklesu HDP.

V případě výdajů pak rada odhadla dosavadní opatření vlády kvůli pandemii koronaviru na zhruba 76 miliard korun v letošním státním rozpočtu. Jde o nákupy zdravotnických pomůcek, ošetřovné, program Antivirus, příspěvek OSVČ nebo prominutí záloh na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ. "Tento odhad je ale zřejmě nižší, než jaké budou konečné celkové náklady. Neuvažovali jsme programy, které ještě nebyly definitivně schváleny, a u kterých tak v době zpracování studie nebyly známy jejich přesnější parametry," uvádí studie.

Dále by podle výpočtů rady v případě, že bude plně vyčerpán strukturální deficit navrhovaný ministerstvem financí, stoupl dluh země až na 43 procent hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2026 z loňských 30,8 procenta. "Hranice 40 procent HDP by však byla prolomena již v roce 2022 a úroveň zadlužení by se nad touto hranicí držela až do roku 2028," uvádí studie.

MF navrhlo v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta HDP. Strukturální deficit je schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Senát předlohu zamítl, projednají ji znovu poslanci. Podle MF by nepřijetí normy zkomplikovalo situaci při sestavování rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem MF nesouhlasí.

Letos by měl podle MF celkový veřejný dluh stoupnout na 35,2 procenta HDP. Dluh by podle EU neměl přesáhnout 60 procent HDP.

Výbor vyhodnotil odhady vývoje ekonomiky od MF jako optimistické

Aktuální dubnová makroekonomická predikce ministerstva financí je optimistická. Vyhodnotil to na svém pátečním zasedání Výbor pro rozpočtové prognózy. Zároveň ale upozornil, že analytický tým ministerstva financí veškeré údaje dostupné k datu uzávěrky prognózy vyhodnotil odpovědně a vytvořil z nich konsistentní scénář, který by se mohl za určitých podmínek naplnit. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní rozpočtové rady Janis Aliapulios. MF v prognóze očekává letos kvůli dopadům šíření koronaviru pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Příští rok by ale měla podle úřadu česká ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta.

Pro vyhodnocení makroekonomické prognózy jako optimistické hlasovalo osm z devíti přítomných členů výboru. Jeden člen označil prognózu jako realistickou a jeden se jednání neúčastnil. Několik členů výboru podle stanoviska očekává horší vývoj než MF především v letošním roce, zatímco odhady pro rok 2021 je možné označit za realistické.

"Výbor zdůraznil, že si je vědom obtížné pozice tvůrců makroekonomických prognóz v současné mimořádné situaci, která je zatížena velkou nejistotou ohledně budoucího vývoje," uvádí stanovisko.

Zároveň členové výboru upozornili, že vzhledem k bezprecedentnímu tempu zhoršování vývoje a výhledů do budoucna v posledních dvou týdnech je značné riziko, že vytvořená prognóza předčasně zastarala. "Členové výboru očekávají odeznívání ekonomického šoku ve druhé polovině letošního roku, může ale jít o pomalejší proces, než s jakým prognóza ministerstva počítá," uvádí zpráva. Riziko se přitom podle ní týká nejen HDP, ale také ukazatelů trhu práce, které jsou důležité z hlediska příjmové strany rozpočtu.

Výbor dnes rovněž za optimistickou hlasy sedmi z devíti členů označil fiskální, tedy rozpočtovou, prognózu MF. Daňové příjmy státního rozpočtu totiž podle výboru budou v letech 2020 a 2021 nižší, než ve své prognóze ministerstvo financí očekává. Podle členů výboru ale není nesoulad mezi odhady příjmů státního rozpočtu a parametry makroekonomické prognózy.

Dále také výbor vyhodnotil zpětně do minulosti prognózy a výhledy, které MF vypracovalo pro odhad vývoje v roce 2019. Podle výboru úřad v celém tříletém období předvídaly skutečný makroekonomický vývoj s dostatečnou přesností.

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které při sestavování rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení je MF podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti povinno zohlednit při svých prognózách.

Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu 2018 jmenován analytik UniCredit bank Pavel Sobíšek, místopředsedou výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.