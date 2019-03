Praha - Ve strašnickém krematoriu v Praze začalo poslední rozloučení s hercem Stanislavem Zindulkou, který zemřel 14. března ve věku 86 let. Účastní se ho desítky lidí včetně zástupců Činoherního klubu a dalších pražských divadel. Mezi prvními přišli herci Jiřina Bohdalová, Petr Kostka, Jiří Macháček nebo Dagmar Havlová.

"Byl to můj pedagog v Brně. Měli jsme ho všichni strašně rádi," řekla novinářům při příchodu Havlová.

Zindulka byl mnohaletý člen hereckého souboru Činoherního klubu. Ztvárnil mnoho televizních i divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem. Proslavila jej hlavně role v seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985.

Loni v květnu Zindulka převzal cenu za celoživotní přínos českému humoru na festivalu Komedy Fest Plzeň. Před třemi lety na jevišti Národního divadla v Praze obdržel prestižní Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Za svůj nejvýznamnější divadelní počin považoval Zindulka to, že se v 57 letech vydal z bezpečí brněnského angažmá do nejistoty v Praze. Nejdříve nastoupil do Městských divadel pražských a pak přešel do Divadla Ká, které posléze zaniklo. Zakotvil v Činoherním klubu. Role Maxe Silvermana ve hře Herba Gardnera Sbohem je považována za to nejlepší, co v Praze v divadle udělal.

Zindulka se narodil 5. května 1932 v Jilemnici. Objevil se v mnoha filmech, vedle oceňovaného Babího léta například ve snímcích Konec básníků v Čechách, Učitel tance, Báječná léta pod psa, Anděl Páně nebo Odcházení. Naposledy hrál ve filmu Narušitel režiséra Davida Baldy, který byl do kin uveden letos v lednu. Kromě řady divadelních rolí si Zindulku pamatují televizní diváci ze seriálů Bylo nás pět, Hříchy pro pátera Knoxe nebo Četnické humoresky.